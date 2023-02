Com um gol de Hulk aos 54 minutos do segundo tempo, o Atlético-MG conquistou uma suada e emocionante vitória por 2 a 1 sobre o Patrocinense, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O triunfo encaminhou a classificação da equipe às semifinais do Estadual.

O Atlético lidera o Grupo A, com 16 pontos, enquanto o Patrocinense está na terceira colocação do Grupo B, com três pontos, ficando a 11 do América, que é o líder e já com vaga garantida nas semifinais.

Como vem se tornando frequente neste Campeonato Mineiro, Hulk salvou a equipe atleticana, que entrou em campo com formação alternativa porque vai estrear na Copa Libertadores no meio de semana.

Era para ser oito minutos de acréscimos, como apontava o placar eletrônico, porém, o árbitro Michel Patrick Costa Guimarães resolveu dar mais um minuto, após a queda de um jogador adversário. Foi o tempo suficiente para Hulk, que entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo, fazer a festa da torcida atleticana.

O atacante recebeu a bola fora da área, deu a arrancada em cima do marcador e bateu cruzado com o pé direito, superando o goleiro Adilson, até então, o melhor jogador em campo. Ao fim do jogo, os jogadores do Patrocinense foram para cima do árbitro, reclamando do “minuto extra” que virou o “minuto Hulk”. Ele vibrou como nunca, beijou o escudo, mostrou a camisa para a torcida e deixou o campo, de novo, como herói. Este foi seu sétimo gol em cinco gols o que vale a artilharia do Mineiro.

No primeiro tempo, o jogo foi lento. O Atlético saiu na frente aos 23 minutos, quando o meia Hyron iniciou a jogada lançando Rubens pelo lado esquerdo do ataque. O passe lateral deixou Vargas com a bola, já dentro da área. Ele cortou um zagueiro e bateu no canto direito do goleiro Adilson.

Mas o Patrocinense manteve seu jogo com toques de bola curtos e chegou ao empate num lance esquisito. Daniel Costa arriscou o levantamento em direção à área, onde o goleiro Everson só ficou na espera. Do outro lado, o experiente zagueiro Réver tentou afastar de cabeça, mas a bola entrou contra seu próprio gol aos 31 minutos.

No segundo tempo, o Patrocinense teve méritos de se defender bem. Aos poucos, Eduardo Coudet se viu obrigado a por em campo alguns titulares, como Hulk,Paulinho, Pedrinho e Eduardo Sasha. O goleiro Adilson vinha pegando tudo, até que Hulk desequilibrou com um chute potente e fez 2 a 1.

O Atlético agora foca sua estreia na segunda fase da Libertadores diante do Carabobo, em jogo confirmado para o estádio Olímpico de Caracas, na capital da Venezuela. Inicialmente o jogo estava marcado para a cidade de Valência, onde o estádio não tem as condições mínimas exigidas pela Conmebol. O jogo acontecerá na próxima quarta-feira.

Apesar da derrota, o Patrocinense tinha um motivo para comemorar: está garantido no Brasileiro da Série D. O clube recebeu convite da CBF para representar Minas Gerais depois das desistências de Caldense e Villa Nova.

No próximo sábado (25), às 16h30, o Atlético faz o clássico com o América, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. No mesmo dia, mas às 18h, o Patrocinense recebe o Democrata-GV.

FICHA TÉCNCIA:

ATLÉTICO-MG 2 X 1 PATROCINENSE

ATLÉTICO-MG – Everson; Paulo Henrique (Edenilson), Nathan Silva, Réver e Rubens; Otávio, Nathan (Pedrinho), Igor Gomes (Hulk) e Hyoran (Paulinho); Pavón (Sasha) e Vargas. Técnico: Eduardo Coudet.

PATROCINENSE – Adilson; Gleisinho, Alan Ferreira, Matheus e Rafael Furlan; Lucas Hulk (Sabino), Galhardo e Daniel Costa (Marquinhos do Sul); Leo Santos (Wallinson Ricardo), Cristiano Robert e Neto Costa (Pedro Igor). Técnico: Tuca Guimarães.

GOLS – Vargas, aos 24, e Réver (contra), aos 31 minutos do primeiro tempo. Hulk, aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Nathan Silva, Hulk (Atlético-MG); Marquinhos do Sul (Patrocinense).

ÁRBITRO – Michel Patrick Costa Guimarães.

RENDA – R$ 348.709,10.

PÚBLICO – 14.985 pagantes.

LOCAL – Independência, em Belo Horizonte (MG).