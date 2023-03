O Milan perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Italiano, ao ser derrotado pela Udinese por 3 a 1 neste sábado, no Friuli Stadium, pela 27ª rodada. Convocado para defender a seleção da Suécia na Data Fifa, Ibrahimovic fez o único gol do time rossonero na partida.

Com o resultado, o Milan ficou estacionado na quarta posição, com 48 pontos, atrás de Napoli (68), Inter (50) e Lazio (49). A Udinese, por sua vez, tem 38, no oitavo lugar, ainda longe de brigar por vaga nos torneios europeus.

Tentando arrancar no Campeonato Italiano, a Udinese resolveu pressionar o Milan logo no começo da partida e abriu o placar com dez minutos de bola rolando. Roberto Pereyra recebeu na entrada da área e mandou no canto esquerdo do goleiro para fazer 1 a 0.

A Udinese parecia ter o controle do jogo, que estava muito nervoso, com muita reclamação por parte do Milan e duras faltas. O time rossonero, no entanto, teve um pênalti marcado em seu favor aos 45 minutos, com ajuda do VAR, para a irritação do time da casa.

Ibrahimovic foi para a cobrança, mas parou na defesa de Marco Silvestri. O árbitro anulou e mandou o sueco bater novamente. O técnico Sottil esbravejou do banco e acabou recebendo o cartão vermelho. Na segunda tentativa, o veterano, de 41 anos, empatou a partida.

A Udinese respondeu ainda no primeiro tempo. Aos 50 minutos, o português Beto recebeu dentro da área e tirou do goleiro para colocar a equipe mandante à frente do marcador.

Após o gol, o time mandante recuou, mas o Milan já não tinha mais forças para atacar e acabou aceitando nova derrota no Campeonato Italiano.

Ainda neste sábado, Monza (13º) e Cremonese (19º) ficaram no empate por 1 a 1. Já Salernitana (16º) ficou no 2 a 2 com o Bologna (10º).