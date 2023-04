A luta do veterano Ibrahimovic para ajudar o Milan dentro de campo não vem dando muito certo e, mais uma vez, ele perderá um período de jogos pelo clube. Ele sofreu uma lesão muscular e deve retornar somente na próxima temporada.

O atacante sueco se lesionou em data Fifa com a seleção de seu país, e acabou fora por três jogos. Já havia se ausentado dos gramados por oito meses após cirurgia no joelho. Na semana passada, trabalhou normalmente após estar na partida contra o Lecce, mas acabou sentindo dores no aquecimento.

Depois de quase um mês fora tratando a coxa, deixou o aquecimento rumo ao banco de reservas mancando, desta vez acusando problema na panturrilha e amparado por um funcionário do clube. A imprensa italiana já trata o problema como grave e o coloca fora da temporada.

Enquanto isso, o técnico Stefano Pioli prefere aguardar os exames mais detalhados e não o descarta, apesar de tê-lo usado em somente quatro jogos no Italiano. “Olhei para ele e estava mancando. Sentiu qualquer coisa na panturrilha e parou de aquecer. Disse a ele que pensava em colocá-lo para jogar, mas ele respondeu que não tinha condições”, lamentou o treinador. “Não sei qual é a gravidade do problema, mas ele sentiu alguma coisa e agora vamos aguardar.”

Aos 41 anos, Ibrahimovic queria disputar mais uma temporada com a equipe, mas as lesões estão atrapalhando seus planos de adiar a aposentadoria. Uma coisa é certa. Caso o Milan conquiste a Liga dos Campeões – faz uma semifinal com a rival Internazionale – o jogador não ganhará medalhas pois não está inscrito.