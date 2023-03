Bastaram três jogos pelo Milan para Zlatan Ibvrahimovic convencer o técnico Jan Andersson que merecia retornar à seleção da Suécia. Nesta quarta-feira, o polêmico centroavante viu seu nome figurar entre os 26 convocados para as partidas contra a Bélgica, dia 24, e o Azerbaijão, dia 27, ambos na Friends Arena, em Solna, casa sueca, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024. Caso entre em campo, o artilheiro se tornará o mais velho jogador a disputar a principal competição de seleções do continente.

Com 41 anos e cinco meses, Ibrahimovic superaria o recorde que pertence ao ex-goleiro húngaro Kiraly, que disputou o jogo das oitavas de final da Eurocopa de 2016, diante da Bélgica (derrota por 4 a 0), com 40 anos e 86 dias. Gulácsi foi o titular na fase de grupos.

Há quase um ano sem jogar pela equipe nacional – esteve na derrota diante da Polônia, por 2 a 0, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, dia 29 de março de 2022 – Ibrahimovic volta após se recuperar de cirurgia no joelho que o tirou dos gramados por oito meses.

“Zlatan fez três aparições um pouco mais longas agora pelo Milan e se sente pronto e em boa forma, apesar de ter estado afastado por um tempo”, disse Jan Andersson, técnico da seleção da Suécia, para justificar a convocação.

Maior artilheiro da história de seu país, Ibrahimovic já defendeu a seleção em 12 oportunidades, anotando 62 vezes. Além disso, ele ainda contribuiu com outras 25 assistências. Chamado para a próxima janela, dificilmente ele não entrará alguns minutos em campo para bater o recorde.