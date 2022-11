O ídolo do Coxa – ele foi revelado e encerrou a carreira como atleta no Alto da Glória – , o Alex vai começar a carreira como técnico de time profissional na próxima temporada.

Ele vinha trabalhando no São Paulo – foram 19 meses comandando a equipe sub-20 do time tricolor paulista, cargo que ele deixou no final de outubro.

Alex vai comandar do time do Avaí. O anuncio foi feito pelo clube na última terça-feira, 15 de novembro. Ídolo do Palmeiras e ex-comandante do sub-20 do São Paulo, ele será o responsável por comandar a equipe na temporada de 2023, na qual tentará a volta à elite do futebol brasileiro.

O contrato de Alex na Ressacada vai até dezembro e foi negociado pelo empresário Gianfranco Petruzziello.

Alex estava no comando do time sub-20 do São Paulo, onde permaneceu por quase dois anos. Alex se aposentou dos gramados em 2014 e assumiu a base do São Paulo em 2021. Ele permaneceu à frente do time por duas temporadas disputando o Paulistão, Copa São Paulo de Futebol Júnior e Campeonato Brasileiro, todas competições sub-20.