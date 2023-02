Iga Swiatek fechou a semana de brilho no Torneio de Doha em grande estilo. Bastante agressiva, revivendo seus grandes jogos da carreira, a líder do ranking conquistou o segundo título seguida na competição WTA 500 com sobras diante da americana Jéssica Pegula, em sets diretos, por arrasadores 6/3 e 6/0.

Depois de ganhar quatro vezes de Pegula na temporada passada, Swiatek abriu 2023 sendo superada pela rival na United Cup com facilidade: duplo 6/2. A vingança veio em apenas 1h10 e com direito a pneu no set decisivo.

Nas três partidas disputadas em Doha, Swiatek aplicou pneu nas adversárias. Ela não precisou entrar em quadra nas quartas de final após desistência da suíça Belinda Bencic, campeã em Abu Dabi, que acusou cansaço muscular. Do mais, placares elásticos sobre Danielle Collins e Veronika Kudermetova (6/0 e 6/1 em ambas) e agora contra Pegula, a quarta melhor do mundo.

Swiatek iniciou a decisão deste sábado abrindo logo 2 a 0. Mas a americana devolveu a quebra de imediato. Voltou a aproveitar o breakpoint para abrir 4 a 2. Mais uma quebra de cada lado até a polonesa fechar no saque, por 6 a 3.

O segundo set foi um massacre. Foram três quebras seguidas e 5 a 0 no placar e o saque. Querendo evitar o pneu, Pegula ainda salvou três match points, mas acabou vendo a líder do ranking festejar seu 12º título da carreira na quarta oportunidade, sem a rival conseguir devolver o saque no corpo.

Somadas as três partidas jogadas, Iga Swiatek não perdeu gamas suficientes para fechar um set. Foram somente cinco. Sorridente e emocionada, ela celebrou o título nas arquibancadas, abraçando todo o seu staff.