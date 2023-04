O técnico Rogério Ceni abriu mão do esquema com três zagueiros no São Paulo por não contar com laterais ofensivos. Nesta segunda-feira, ainda de maneira tímida, Igor Vinícius, que pode ser este homem de beirada pela direita, trabalhou pela primeira vez no gramado do CT da Barra Funda após passar por cirurgia no púbis.

O treinador não vê Nathan e Rafinha como peças que possam encaixar neste esquema. Mas ainda conta com Raí Ramos para a posição. Mesmo assim, Igor Vinícius é quem conta com maior apreço do treinador não apenas por apoiar bastante, mas pela facilidade em anotar gols.

Igor Vinícius passou por cirurgia no púbis faz pouco mais de um mês após tratamento convencional não diminuir as dores. Ele jogou pela última vez pelo clube no começo do ano, ainda em janeiro, pelo Paulistão, diante da Ferroviária, em Araraquara.

Nesta segunda, enquanto o time se preparava para a partida da segunda rodada da Copa Sul-Americana, no Morumbi, diante da Academia Puerto Cabello, Igor Vinícius fazia alguns exercícios no campo ao lado, acompanhado de um profissional da fisioterapia tricolor.

Já o time que deve jogar pela Copa Sul-Americana ganhou o reforço de Luciano. O atacante havia sido substituído diante do Botafogo, no Engenhão, sábado, após um trauma na coxa direita, mas está recuperado. Já David, outro contundido na estreia do Brasileirão, será ausência. O atacante fez exames, que constataram um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Havia o temor de rompimento, o que acabou não se confirmando.