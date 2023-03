Divulgação/Yduqs

Iniciativa da Yduqs conta com personalidades do esporte nacional e tem por objetivo incentivar o debate sobre a atuação das mulheres no segmento esportivo

O Instituto Yduqs reuniu três grandes nomes do esporte nacional para um debate que envolverá temas, como planejamento de carreira, o mercado de trabalho para as mulheres e a força da inspiração para a construção e desenvolvimento de carreiras sólidas e vitoriosas. No próximo dia 30 de março, a partir das 18h, Laís Souza, Rebeca Andrade e Fernanda Keller vão compartilhar com o público suas experiências no esporte de alto rendimento. Para participar basta acessar o canal do Instituto Yduqs no Youtube - https://www.youtube.com/@institutoyduqs .

O evento expressa a visão do Instituto Yduqs sobre a importância do esporte como complemento ao processo educativo e à formação da cidadania.

“Universitários e atletas têm muito em comum. Assim como no esporte, a jornada acadêmica exige foco, preparação e resiliência. Investimos continuamente em ações e projetos sociais capazes de integrar esporte e educação com o propósito de promover transformações individuais e coletivas de longo prazo”, afirma Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs.

Promovido em parceria com as unidades de ensino superior da Estácio, Wyden, Ibmec e Idomed, o encontro proporcionará aos universitários e ao público interessado, conhecer momentos importantes da trajetória das atletas, suas atitudes e propósitos.

Conheça as palestrantes

Fernanda Keller possui mais de 30 anos de uma carreira vitoriosa e a experiência adquirida é uma fonte de inspiração para todos os que enfrentam desafios. A atleta soma ao currículo um pentacampeonato do Ironman Brasil, seis vezes medalha de bronze no campeonato mundial de Ironman no Hawaii, recordista mundial de pódiuns no campeonato mundial de Ironman no Hawaii (14 vezes entre as 10 melhores atletas do mundo), hexacampeã do troféu Brasil de Triathlon e eleita a mulher mais influente do esporte pela revista Forbes.

Lais Souza iniciou a carreira aos quatro anos de idade sendo convocada para a seleção brasileira aos 12. Participou de três Olimpíadas além de Mundiais, Copas do Mundo e figurou no pódio em quarto lugar do mundial de ginástica artística. Ao iniciar sua atuação no Ski aéreo onde se classificou para mais uma Olimpíada, em um acidente uma semana antes do evento, a atleta mudou completamente a sua forma de ver o mundo, passando por grandes superações e inspirando pessoas por onde passa ao redor do mundo.

Rebeca Andrade possui uma trajetória de superação e muito sacrifício que antecedem seu sucesso nos jogos olímpicos. Aos 22 anos, cheia de carisma e brilho nos olhos, foi escolhida para ser embaixadora do programa “Uma vitória leva à outra”, iniciativa da ONU Mulheres e do Comitê Olímpico Internacional (COI), com apoio do Comitê Olímpico Brasileiro.

Sobre o Instituto Yduqs

O Instituto Yduqs acredita no poder das pessoas, das ideias e das iniciativas e que cada um pode ser um importante agente da mudança. Por isso, busca estabelecer pontes entre organizações, comunidades e indivíduos, fomentando projetos que promovam a inclusão para fazer do mundo um lugar mais justo e igualitário. Parceiro de mais de 50 instituições, o Instituto já impactou mais de 1 milhão de pessoas nos últimos três anos.

Com ações como o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, que tem como missão combater o analfabetismo auxiliando os indivíduos a exercerem a sua cidadania, e o Rede de Valor, programa que fornece auxílio financeiro a alunos que ingressaram nas instituições de ensino superior parceiras por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni), dentre mais de 300 projetos, o Instituto busca promover a transformação social por meio da educação, desenvolvimento social e meio ambiente e saúde. Saiba mais: https://institutoyduqs.com.br/