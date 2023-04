O Internacional apresentou, nesta sexta-feira, o volante chileno Aránguiz como reforço para o restante da temporada. O jogador, no entanto, não tem previsão de estreia. Sua última partida aconteceu há quase seis meses quando ainda estava no futebol alemão, onde defendeu o Bayer Leverkusen.

Aos 33 anos, o volante vem passando por uma fase complicada no que diz respeito a contusões. Primeiro, sofreu uma lesão no quadril e depois machucou a panturrilha direita. O atleta chega a Porto Alegre mas, ao invés do campo de treinamento, vai frequentar o departamento médico a fim de finalizar a sua recuperação. Apesar de garantir estar em uma fase final de tratamento, ele não quis falar em prazo para vestir a camisa do Inter.

“Estou bem física e psicologicamente. Estou na última etapa da recuperação. Agora, com o departamento médico e os profissionais, montaremos o programa para não errar na evolução e estar daqui a pouco com o grupo para trabalhar”, afirmou o atleta.

Esta é a segunda passagem de Aránguiz pelo clube. Ele defendeu o Iner nas temporadas de 2014 e 2015. Neste período, disputou 54 partidas e marcou dez gols. Foi ainda duas vezes campeão gaúcho.

Sobre trabalhar com Mano Menezes, ele disse estar pronto para coloborar da melhor maneira possível. “Não conversei muito com o Mano ainda. Na Alemanha mudei de posição. Seguramente, ele vai analisar onde posso render mais. Estou à disposição para jogar onde determinar. É um treinador com trajetória e sabe a minha maneira de jogar.”