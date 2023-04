Trazer nomes de peso está cada vez mais difícil para os clubes e o Internacional optou por contratações de jogadores que se destacaram nos estaduais para encorpar seu elenco antes da largada do Brasileirão. Com Copa do Brasil e Libertadores também no calendário, o técnico Mano Menezes pedia peças de reposição e o clube apresentou nesta terça-feira o trio Gabriel Barros, Rômulo e Jean Dias.

Os reforços chegam para fazer sombra nos titulares e aumentar a competitividade pela vaga entre os 11 escolhidos. Mano Menezes não esconde que a “concorrência” acaba com possível incômodo de quem acredita ter posição cativa e ainda melhora o rendimento do elenco. Gabriel Barros e Jean Dias são atacante e tiveram bom desempenho por Ituano, no Paulistão, e Caxias, no Gaúcho, respectivamente. Rômulo é meia e se destacou no Athletic, no Mineiro.

Apresentados, prometeram “dar a vida” pelo Inter e colaborar para que a equipe acabe com o jejum de seis anos sem títulos, desde a Recopa Gaúcha de 2017, quando superou o Ypiranga de Erechim.

“Suprimos a desconfiança jogando. Fui forjado no interior e lutamos sempre por um prato de comida, vamos dar o melhor dentro de campo”, garantiu Jean Dias, vice-campeão gaúcho com o Caxias. “Passei muita dificuldade até chegar aqui. Vou entregar meu máximo e passar essa resiliência aos mais jovens. Temos um elenco e staff muito forte, eu chego com vontade e juntos iremos brigar por coisa grande”, afirmou o jogador de 32 anos.

“Estou preparado e gosto de desafios. Sou um jogador que tem bastante personalidade. Fiz um Campeonato Paulista muito bom junto com a equipe do Ituano. Quando recebi a proposta do Inter, fiquei muito feliz, bastante realizado”, disse Gabriel Barros, que atuou ao lado de Martinelli, hoje no Arsenal, no começo da carreira em Itu e se inspira no ex-parceiro. “Joguei com o Martinelli, gosto muito dele, o admiro muito. Sou fã, tanto dentro de campo quanto fora.”

Já Rômulo atua no meio e já foi parceiro de Maurício. “Tenho a parceria com o Mauricio desde o Desportivo Brasil. Perguntei para ele sobre o Inter, e ele falou que eu tinha que aproveitar a oportunidade. Estou esperando ansiosamente a minha estreia”, falou o volante que gosta de ir ao ataque.

“Duas características que eu tenho são a marcação e a velocidade. Chego no Internacional com o pensamento de evolução. É a oportunidade da minha vida e estou com vontade imensa de jogar, de ganhar títulos”, seguiu. “A disputa no meio vai ser muito saudável. Um pode agregar para o outro, e isso vai ser benéfico para o Inter.”