A Internacional conquistou a sua primeira vitória dentro de casa ao bater o Ituano, por 1 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Esta vitória alivia a tensão nos lados da equipe e aumenta no time de Itu, ainda sem vencer, com apenas três pontos e na lanterna da competição.

Com sete pontos, a Internacional é terceira colocada no Grupo A, acima do Santos, com seis, e atrás de Red Bull Bragantino (7 e saldo -1), e do Botafogo, com oito pontos. Com apenas três pontos, o Ituano é o lanterna do Grupo C, atrás de Ferroviária, Corinthians e São Bento.

O Ituano deu a impressão no começo de que iria propor um jogo franco. Mas quem chegou com perigo foi mesmo a Internacional, aos 14 minutos num falta bem cobrada por Mateus Oliveira. O goleiro Jefferson Paulino saltou no alto e mandou a bola para escanteio.

O gol saiu num pênalti cometido por Bernardo Scheppo, que deu um toque leve por baixo, em cima de Everton Brito. Na cobrança, Mateus Oliveira chutou forte e fez 1 a 0, aos 27 minutos, o segundo gol do time em cinco jogos. A torcida limeirense não comemorava um gol há mais de 300 minutos.

O segundo tempo começou movimentado. O Ituano apertou a saída de bola, porém, no primeiro contra-ataque, Mateus Oliveira entrou na área pelo Aldo esquerdo e soltou a bomba. Jeferson Paulino espalmou para o Ituano, que só teve uma chance real aos 25 minutos. Paulo Victor desviou de cabeça um cruzamento da esquerda e o goleiro Léo Vieira espalmou para escanteio.

O Ituano seguiu martelando e assustou com bomba na falta cobrada por Raí Ramos, que exigiu outra grande defesa de Léo Vieira, espalmando para fora aos 29 minutos.

Os técnicos começaram a queimar suas substituições. Pintado passou a reforçar a marcação na Internacional, enquanto Carlos Pimentel colocou vários atacantes, em busca do empate. Até o final o jogo foi bastante acirrado, mas sem novos gols.

Na sexta rodada, a Internacional vai até o Canindé para enfrentar a Portuguesa, domingo, às 20h30. O Ituano vai pegar o Água Santa, também no domingo, às 11h, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 1 X 0 ITUANO

INTER DE LIMEIRA – Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva, João Paulo e Zé Mário; Claudinei (Jean Martim), Uilliam Correia e Matheus Oliveira (Vitinho); Everton Brito, Chrigor (Rael) e Iago Telles (Carlinhos). Técnico: Pintado.

ITUANO – Jefferson Paulino; Yury (Raí Ramos), Frazan (Rafael Carvalheira), Bernardo Schappo (Carlão) e Mário Sérgio; Eduardo Person, Marcelo Freitas e José Aldo (Yago); Gabriel Barros (Andrey Quintino), Quirino e Paulo Victor. Técnico: Carlos Pimentel.

GOL – Mateus Oliveira (pênalti), aos 27 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – João Vitor Gobi.

CARTÕES AMARELOS Leandro Silva e João Paulo (Internacional) Eduardo Person (Ituano).

RENDA R$ 41.340,00.

PÚBLICO 1.677 pagantes (2.254 total).

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.