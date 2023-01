O Campeonato Paulista ainda está na quinta rodada, mas já tem equipes fazendo as contas contra a ameaça do rebaixamento. Nesta situação estão dois times que se enfrentam neste domingo, a partir das 16h, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. Internacional e Ituano fazem um duelo de desesperados.

Os dois times vêm de um jejum de vitórias e estão nas lanternas de seus respectivos grupos. A situação da Inter é um pouco melhor. Apesar de estar na quarta e última colocação do Grupo A com quatro pontos, já conseguiu vencer uma partida até o momento. Mas o Ituano ainda não sabe o que é vencer, com um retrospecto de três empates e uma derrota, nas quatro primeiras rodadas. Por isso, é lanterna do Grupo C com três, em penúltimo lugar na classificação geral.

No time da casa, o técnico Pintado não poderá contar com o volante Kaio César, que entrou no decorrer do jogo contra o São Bento e acabou expulso. Mas como ele é considerado reserva, a base do time deve seguir a mesma que começou na última rodada, apesar da derrota por 1 a 0.

No meio da defesa, Carlinhos e Wellington seguem lesionados e vetados. Por isso, o lateral-direito Leandro Silva segue improvisado no setor ao lado de Douglas. Na ala, Léo Duarte continua prestigiado.

Do outro lado, no time visitante, o técnico Carlos Pimentel poderá contar com o retorno do atacante Gabriel Barros, que cumpriu suspensão na derrota para o Palmeiras, por 3 a 1. Ele disputará vaga com Quirino, ao lado de Yago e Paulo Victor.

O experiente Geuvânio, que teve uma lesão na coxa, ainda não estreou desde a sua contratação e segue como dúvida. Ele pode aparecer como opção na reserva. O comandante falou que “a partir de agora começa um novo Paulistão para o Ituano”, uma vez que já enfrentou dois grandes da competição: São Paulo e Palmeiras.

“Já antecipo aqui que a partir de agora começa outro campeonato. Não é realmente o início de campeonato que nos almejávamos, mas já passamos por dois grandes e eu volto a falar, resultado que fugiu até agora da matemática, que fugiu das nossas mãos, foi contra a Portuguesa (empate por 1 a 1). Nós estamos com três pontos e poderíamos ter cinco, e aí para um terço de campeonato estaria de bom tamanho. Não seria o suficiente para classificar, mas o suficiente para conseguir os 12 pontos e não correr riscos”, disse.