A Inter de Limeira carimbou a classificação para a semifinal da Taça Independência ao derrotar o Santo André nos pênaltis, após empate sem gols, em partida realizada neste sábado, no estádio Bruno José Daniel, graças às atuações brilhantes de seus goleiros. O titular Léo Vieira fazia um bom jogo, mas teve problemas físicos e não voltou do intervalo. Foi substituído por Alan, que também se destacou.

Com o resultado, a Inter segue viva na briga pela premiação de R$ 400 mil, enquanto o Santo André iniciará o planejamento para a Série D.

O primeiro tempo foi de total domínio do Santo André. O time do ABC Paulista tentou de todas as maneiras, mas encontrou o goleiro Léo Vieira em grande noite. O camisa 1 fez ao menos quatro grandes defesas para conseguir levar um empate sem gols para o intervalo.

A defesa mais espetacular do goleiro foi aos 42 minutos. Dudu Vieira aparece como elemento surpresa dentro da área e chega batendo de primeira. Léo Vieira voou para espalmar. O goleiro fez muitas defesas de chutes de longa distância e de cabeçadas.

O Santo André usou muito esses tipos de jogada para tentar se aproveitar do campo molhado, mas não teve sucesso. No entanto, não deixou a Inter jogar. A equipe de Limeira praticamente assistiu ao adversário.

No segundo tempo, a Inter equilibrou as ações, e isso interferiu diretamente na partida, que caiu muito de produção. O marasmo ditou o ritmo, tanto que Santo André e Inter de Limeira praticamente não criaram oportunidades de gol.

A primeira boa chance aconteceu aos 30 minutos e acabou com gol de Léo Ceará. No entanto, a arbitragem entendeu que Fernando Viana, em posição irregular, atrapalhou o goleiro Alan e anulou o lance. O jogo seguiu sem ter o placar alterado. Com isso, a disputa foi nos pênaltis.

O Santo André abriu as cobranças com Rodolfo Filemon fazendo 1 a 0. A Inter empatou com Matheus Oliveira e comemorou quando Léo Ceará jogou no travessão. Bill colocou a equipe de Limeira na frente. Já Fernando Viana chutou para a defesa de Alan.

Chigor fez mais um para a Inter. Igor Fernando tentou deixar o Santo André vivo no placar, mas Kaio colocou a equipe de Limeira, que acertou todas as suas cobranças, na próxima fase.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 (2) X (4) 0 INTER DE LIMEIRA

SANTO ANDRÉ – Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Rodolfo Filemón, Pedro Vitor e Igor Fernandes; Marthã, Dudu Vieira e Claudinho (Léo Ceará); Gabriel Taliari (Fernando Viana), José Hugo (Eliandro) e Will. Técnico: Matheus Costa.

INTER DE LIMEIRA – Léo Vieira (Alan); Léo Duarte, Carlinhos, Wellington, João Paulo e Zé Mário (Bill); Claudinei (Kaio), Fernando Canesin (Djalma) e Matheus Oliveira; Chrigor e Eliandro (Rael).

ÁRBITRO – Michel de Camargo.

CARTÕES AMARELOS – Eliandro (Santo André); Claudinei e Léo Vieira (Inter de Limeira).

RENDA – R$ 15.180,00.

PÚBLICO – 749 pagantes

LOCAL – Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.