A Inter de Milão abriu a 26ª rodada do Campeonato Italiano da pior maneira possível. Diante do ameaçado Spezia, massacrou, criou chances em demasia, desperdiçou até pênalti e acabou derrotada por 2 a 1, podendo complicar sua situação na luta por vaga na Liga dos Campeões. Os quatro primeiros se garantem e a equipe pode cair da vice-liderança para a quinta colocação no complemento da rodada.

Com desempenho ruim no confronto direto com os principais rivais, critério de desempate que pode definir os quatro melhores, a Inter terá de torcer por tropeços de Lazio, Roma e Milan. Todos a superam em caso de triunfo.

Querendo se consolidar na briga pela vaga na Liga dos Campeões e tentando reduzir ainda a grande diferença de pontos para o líder Napoli (15), a Inter partiu para cima do Spezia, mesmo fora de casa, e rapidamente iniciou um bombardeio contra o gol de Dragowski. O goleiro, porém, estava em dia iluminado. E pegou tudo na primeira etapa.

A batalha particular entre Dragowski e o argentino Lautaro Martínez começou aos 10 minutos, quando parou o atacante pela primeira vez. Aos 13, entrada dura de Caldara em D’Ambrósio e o auxílio do VAR indiciou o pênalti. O goleiro voou e defendeu a cobrança do campeão mundial. Quarto pênalti desperdiçado pelo jogador nas últimas oito cobranças.

Antes do apito final da primeira etapa, Dragowski ainda desviaria para escanteio a batida forte de Lautaro. Em raro avanço, o Spezia quase abriu o marcador em chute/cruzamento de Agudelo que bateu no travessão. Seria um gol sem querer.

O técnico Simone Inzaghi gostou da apresentação da equipe e optou pela manutenção da escalação. E com 40 segundos, viu finalmente Lautaro levar a melhor sobre Dragowski ao anotar de cabeça. O gol foi anulado por impedimento de Lukaku no início da jogada para frustração do incrédulo argentino.

Apesar do enorme massacre, a Inter não conseguiu marcar e ainda saiu em desvantagem. Um chutão do goleiro chegou até Nzola, que rolou para o jovem Daniel Maldini, filho de Paolo Maldini, ídolo do rival Milan, abrir o placar aos nove minutos. O atacante entrou após o intervalo e deixou sua marca na primeira oportunidade.

Inzaghi, sempre conservador, ousou com a entrada de Dzeko e a manutenção de Lukaku, tendo dois grandalhões ao lado de Lautaro na frente. Os chuveirinhos viraram a arma, mas a defesa do Spezia estava bem postada e as chances não eram mais na mesma quantidade da etapa inicial. Çalhanoglu, em batida de fora da área, assustou.

Até vir mais uma grande oportunidade. Dumfries foi atingido e novo pênalti marcado, aos 37 minutos. Desta vez Lukaku pegou a bola e bateu com categoria para empatar. A Inter nem bem celebrou ou sonhou com a virada e Dumfries apareceu de novo. Em sua área, cometeu pênalti bobo em Kovalenko, em trombada pelas costas. Nzola, aos 41, garantiu a vitória do ameaçado Spezia, ainda no 17º lugar, um acima do p´rieiro a ser rebaixado, atualmente o Verona.