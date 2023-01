O Internacional confirmou a liderança do Grupo 24 da Copa São Paulo de Juniores ao empatar sem gols com o Oeste, nesta quarta-feira à noite, na Arena Barueri, pela terceira rodada. Os dois terminaram com os mesmos sete pontos, porém, os gaúchos tiveram melhor saldo de gols: 4 a 2.

Com os dois times classificados, este jogo serviu apenas para definir os confrontos deles na segunda fase, com jogos já marcados para sexta-feira. O Internacional segue em Barueri e vai enfrentar o Aster Brasil-ES, faltando definir o horário. O Oeste terá que sair de sua casa, indo para Santana de Parnaíba para enfrentar o Ska Brasil-SP, em duelo paulista.

O jogo começou sob muita chuva, que atrapalhou o rendimento técnico. O equilíbrio prevaleceu durante os 90 minutos e poucas chances reais de gols foram criadas. O Oeste fecha a fase de grupos sem sofrer gol. Rosário Central, com três, e Fluminense-PI, com zero, foram eliminados no Grupo 24.

CONFRONTOS

Com os últimos jogos da primeira fase sendo realizados nesta quarta-feira foram definidos os 16 confrontos da segunda fase pelo lado esquerdo do chaveamento. Estes jogos vão ser disputados na sexta-feira, completando a segunda fase que começa na quinta-feira, com 16 jogos. Agora será adotado o sistema eliminatório simples ou mata-mata. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida na cobrança de pênaltis.

O departamento de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF) já definiu locais, horários e as transmissões ao vivo dos jogos. Com pequenas exceções devido ao término bem tarde de dois jogos que definiram posicionamento de mais quatro clubes.

Confira os jogos de sexta-feira:

1 – Ituano × Sharjah Brasil, 10h, em Porto Feliz (YouTube – Canal Futebol Paulista)

2 – Atlético/MG × Nova Iguaçu, 10h30, em Diadema (Sportv)

3 – Vasco/RJ × Ibrachina, 12h45, em Osasco (Sportv)

4 – Botafogo/PB × Hercílio Luz/SC, 12h45, em São Paulo – Ibrachina (Youtube – Canal Futebol Paulista)

5 – Remo/PA × Nacional, 12h45, em São Paulo – Nicolau Alayon (Youtube – Canal Futebol Paulista)

6 – XV de Piracicaba × Fortaleza, 15h, em São Paulo – Rua Javari (Youtube – Canal Paulistão)

7 – Rio Claro × Desportivo Brasil, 15h, em Porto Feliz (Youtube- Canal Futebol Paulista)

8 – Vila Nova/GO × Água Santa, 15h, em Diadema (Youtube – Canal Futebol Paulista)

9 – América/MG × CSP, 15h, em Assis (Youtube – Canal Futebol Paulista)

10 – Botafogo/RJ × Lemense, 17h15, em Leme (Sportv)

11 – Bragantino × São Carlos, 19h, em São Carlos (Youtube- Canal Futebol Paulista)

12 – São Paulo × Retrô, 21h45, em Marília (Sportv / Rede Vida)

13 – Ska Brasil × Oeste de Barueri, A definir horário, em Santana do Parnaíba (transmissão a definir)

14 – Internacional × Aster Brasil/ES, A definir horário, em Barueri (transmissão a definir)

15 – EC São Bernardo × Santos, A definir horário, local (transmissão a definir)

16 – Santo André × Bahia, A definir horário, local (transmissão a definir)