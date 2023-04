A Inter de Milão esteve perto de conquistar mais três pontos nesta sexta-feira, pelo Campeonato Italiano. Depois de sair na frente com um gol no início do jogo, o time do técnico Simone Inzaghi vacilou no final e sofreu a igualdade aos 44 minutos do segundo tempo. O empate de 1 a 1 diante da Salernitana, em jogo que abriu a rodada do final de semana da competição, complicou as pretensões da equipe de Milão de encostar na Lazio, segunda colocada no torneio.

O resultado embola a briga na disputa pelas vagas para a Liga dos Campeões do ano que vem. Com 51 pontos, a Inter aparece empatada com o Milan e corre o risco de ser ultrapassada pela Roma (50) que entra em campo neste sábado, quando visita o Torino.

Já a Salernitana vive outra realidade na competição. Com 29 pontos, a luta é para ganhar distância da zona de rebaixamento. Na próxima rodada do Italiano, o desafio da equipe é encarar o Torino no domingo. Um dia antes, a Inter conta com o apoio de seus torcedores no confronto com o Monza.

No jogo, a equipe de Milão deu a impressão de que conseguiria a vitória com facilidade ao balançar a rede logo aos seis minutos. Barella fez o lançamento para Lukaku escorar de cabeça. Gosens entrou livre na área e bateu firme para fazer 1 a 0.

Lukaku poderia ter definido a partida ainda no primeiro tempo, mas falhou nas chances que teve de marcar. Na volta do intervalo, porém, o cenário mudou. A Salernitana encaixou a marcação e dominou o meio-campo encurralando a Inter.

A pressão foi aumentando e, aos 44 minutos da etapa final, o time da casa fez explodir o estádio Arechi. Forçando o jogo aéreo para obter o empate, o meia Candreva recebeu a bola pelo lado direito e fez o cruzamento. A bola, porém, foi direto para o gol e encobriu o goleiro Onana decretando o empate e o resultado final da partida.