Com um gol de Darmian no segundo tempo, a Inter garantiu a sua classificação às semifinais da Copa da Itália ao derrotar a Atalanta por 1 a 0 nesta terça-feira, em Milão. O jogo foi marcado pela tensão e terminou com pressão do time visitante em busca de um empate a fim de forçar uma prorrogação. Atual campeã do torneio, a Inter alimenta o sonho de conquistar o seu nono troféu da competição.

Os dois times voltam a campo no final de semana pelo Campeonato Italiano. No sábado, a Atalanta visita o Sassuolo que vem embalado pelos 5 a 2 em cima do Milan na última rodada. Já a Inter faz o clássico de Milão, no domingo. Na classificação, os dois times brigam na parte de cima da tabela. Com 40 pontos, a Inter só está atrás do líder Napoli. Com dois pontos a menos, a Atalanta ocupa o quarto lugar.

Depois de um primeiro tempo sem movimentação no placar, a Inter saiu em vantagem no início da etapa final. Lautaro Martínez deu uma bela assistência para Darmian, que apareceu como elemento surpresa na área inimiga. Com um chute cruzado e rasteiro, ele acertou o canto do goleiro Musso e fez 1 a 0 aos 11 minutos.

O gol deu outra dinâmica à partida com a mudança de postura da Atalanta. Em busca do empate, a equipe de Bérgamo se lançou ao ataque e o jogo ficou franco. Com a vantagem, a Inter recuou o time e passou a explorar os contra-ataques em velocidade para tentar ampliar o marcador e definir a vitória.

Apesar do volume de jogo da Atalanta, foi a Inter que quase fez o segundo. Dimarco passou pelo seu marcador, foi à linha de fundo, mas no momento da finalização, acabou mandando por cima do travessão.

Nos minutos finais, a Inter passou a valorizar a posse de bola para fazer o tempo passar. Desorganizada, a Atalanta não conseguiu encaixar nenhum ataque nos momentos finais e teve de amargar a eliminação