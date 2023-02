Depois de dois empates seguidos – Novo Hamburgo e Caxias – o Internacional se reencontrou com as vitórias na noite deste sábado. No estádio Bento de Freitas, em Pelotas, venceu o Brasil, por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. O gol da vitória animadora foi marcado por Pedro Henrique, de pênalti.

Com o resultado positivo, o Internacional dorme na segunda posição com 13 pontos e torcerá contra o Ypiranga, que joga neste domingo contra o Aimoré. O Brasil de Pelotas é o sétimo colocado, com oito pontos.

Diante da sua torcida, o Brasil de Pelotas teve amplo domínio na primeira etapa. Nos 15 minutos iniciais foram duas chances claras de gols contra o Internacional. Após bola levantada na área, a zaga colorada falhou e sobrou para Luís Gustavo, que parou em Keiller. Depois, a chance mais clara. Em bela trama no ataque, Da Silva finalizou forte e acertou a trave.

Após o susto, o Internacional procurou ter a posse de bola para equilibrar as ações. Encontrando muita dificuldade nas criações, o visitante sequer intimidou o goleiro Pitol. E sofria com as investidas dos mandantes, principalmente pelo alto. Após cobrança de escanteio, Keiller saiu errado, mas Da Silva não aproveitou e acabou cabeceando para fora.

Os mandantes seguiram com as principais jogadas ofensivas. Querendo segurar a pressão, o Internacional até tentou manter a posse de bola, mas logo era desarmado. Na reta final, o jogo ficou nervoso, com muitas discussões entre os jogadores e comissões técnicas, o que esfriou a disputa.

Na volta do intervalo, o Inter voltou mais aceso. Aos três minutos, Maurício deu o primeiro chute a gol. A bola desviou no caminho e quase enganou Pitol. Na cobrança de escanteio, Moledo foi derrubado na área por Rafael Dumas. Pênalti marcado. Pedro Henrique chamou a responsabilidade e, deslocando o goleiro, anotou seu sexto gol no Gaúcho. É o artilheiro do estadual.

Atrás do placar, o Brasil foi ao ataque e abusou das jogadas aéreas. Após cobrança de falta na área, a defesa do Inter voltou a falhar e a bola sobrou para Rone, que parou em Keiller. Poucos minutos depois, em outra jogada aérea, a bola voltou a sobrar para Rone, que desta vez chutou para fora.

Aos 18 minutos, momentos de tensão no Bento de Freitas. Ao tentar cortar a bola, o lateral Mário Fernandes, que tinha acabado de entrar, se chocou de cabeça com Johnny. O lateral caiu estranho e com muito sangue. Desorientado, teve de sair do campo, três minutos após a sua entrada – saiu para os vestiários andando, não precisando da intervenção da ambulância.

Voltando ao jogo, o goleiro do Internacional viraria o destaque. Insistindo pelo alto, a bola caiu nos pés de Da Silva, que soltou uma bomba dentro da área, para mais uma defesa de Keiller, evitando o empate. Vendo a pressão do Brasil, Mano Menezes recuou o time. Conseguindo conter os avanços dos mandantes, se segurou na defesa gastando tempo. No fim, a estratégia deu certo e o Internacional conseguiu segurar a vitória no Bento de Freitas.

Na próxima rodada, o Internacional encara o São José, na quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio. No sábado, o Brasil de Pelotas visita o Ypiranga no Colosso da Lagoa.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 0 X 1 INTERNACIONAL

BRASIL – Marcelo Pitol; Luís Gustavo (Chicão), João Marcus, Rafael Dumas e Renan Siqueira (Mário Henrique); Amaral, Guilherme Nunes e Germano (Patrick); Márcio Jonatan, Rone (Guilherme Boléa) e Da Silva. Técnico: Rogério Zimmermann.

INTERNACIONAL – Keiller; Bustos (Mário Fernandes) (Igor Gomes), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Maurício (Estevão) e Alan Patrick (Baralhas); Wanderson (Alemão) e Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

GOL – Pedro Henrique (pênalti), aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wagner Silveira Echevarria.

CARTÕES AMARELOS – Luís Gustavo, Rone, Rafael Dumas, Patrick e João Marcos (Brasil); Alan Patrick, Bustos, John, Vitão, Pedro Henrique, Alemão e Mano Menezes (Internacional).

CARTÃO VERMELHO – Rafael Dumas (Brasil).

RENDA E PÚBLICO Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Bento de Freitas, em Pelotas.