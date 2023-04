Após fazer sua estreia e ajudar o Flamengo a se reabilitar na Copa Libertadores, o técnico Jorge Sampaoli vai ter o seu primeiro desafio no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 11h, quando enfrenta o Internacional, no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada.

O Flamengo vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba e segue sendo um dos favoritos ao título. Já o Internacional apenas empatou com o Fortaleza por 1 a 1, na Arena Castelão, e viu a pressão aumentar sobre o técnico Mano Menezes.

Inter e Flamengo já se enfrentaram em 85 oportunidades, com 32 vitórias do time colorado, 24 empates e 29 triunfos do rubro-negro. No ano passado, no Brasileirão, o time gaúcho venceu em casa por 3 a 1 e fora segurou o empate por 0 a 0.

No Flamengo, Jorge Sampaoli deve abrir mão da formação com três zagueiros porque David Luiz apresentou dores musculares na coxa e será poupado neste domingo. Sem o experiente jogador, o jovem Wesley deve atuar na lateral-direita, com o Flamengo voltando à linha de quatro defensores, com Ayrton Lucas mantido na esquerda. Sobraria para o atacante Marinho, que atuou como ala no Maracanã e deixaria a equipe. Há a possibilidade de ele ser adiantado, com três atletas no meio.

Com Pedro e Gabigol em alta com o comandante argentino, a outra dúvida na formação da equipe ficaria na composição do meio-campo. Diante do time chileno, Sampaoli usou Thiago Mia, Vidal e Gerson. O treinador pode sacar o chileno para a entrada de Everton Ribeiro, para ter alguém para organizar as jogadas.

“O sentimento popular por esse clube é muito, muito grande. Sem dúvidas, tudo que nós queremos dentro do campo, vai gerar fora dele uma maior ilusão. Tentaremos que a equipe consiga cumprir a expectativa da torcida em um time de tanta história”, disse Sampaoli.

No Inter, Mano Menezes deve seguir rodando o elenco para não desgastar os seus jogadores nesta forte sequência de jogos. Com isso, poderá utilizar novamente um time misto. Quem deve receber nova chance entre os titulares é o atacante Alemão, que fez o gol da vitória sobre o Metropolitanos. Caso isso aconteça, Luiz Adriano iniciará no banco de reservas. Já o meia Maurício está de volta, após se recuperar de lesão, e também pode aparecer entre os 11.

“Precisamos dar uma resposta para os nossos torcedores e estamos trabalhando nisso. Sabemos da importância do Campeonato Brasileiro e, por isso, a vitória é essencial diante de uma equipe que também brigará pela parte de cima da tabela”, disse Mano Menezes.