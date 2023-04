O Internacional estreia no Estádio Beira-Rio na Copa Libertadores, nesta terça-feira, às 19h, contra o Metropolitanos, da Venezuela. Após estrear com um empate fora de casa contra o Independiente Medellín-COL, o time gaúcho se apega à invencibilidade em casa na temporada para ficar em posição confortável no Grupo B da competição. A partida será válida pela segunda rodada da fase de grupos.

Um dado curioso envolvendo o Internacional, é que desde de 2006 o time não perde no Beira Rio em estreias na fase de grupos da Libertadores. Além do mais, será a volta da torcida ao Beira-Rio na competição. Em 2021, devido à pandemia, não havia público nos estádios e na temporada passada, o Internacional não disputou o campeonato continental.

O time de Mano Menezes é o segundo do Grupo B, com um ponto conquistado na estreia, ao empatar por 1 a 1 com o Independiente de Medellín-COL. O mesmo placar do fim de semana, onde o Inter estreou no Brasileirão empatando com o Fortaleza na Arena Castelão. O Metropolitanos é o lanterna da chave. Os venezuelanos estrearam com derrota por 2 a 1 para o Nacional-URU.

O Internacional terá voltas importantes. O lateral Mário Fernandes e o meia Maurício foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do treinador. Por estar sem ritmo, Mário Fernandes deve começar entre os reservas. Outra novidade é a volta do goleiro Keiller, do zagueiro Mercado e do atacante Luiz Adriano, que foram poupados contra o Fortaleza. O atacante Gabriel Barros, ex-Ituano, foi regularizado e pode estrear.

A preocupação fica em torno de Jhonny, Pedro Henrique e Wanderson. O trio sentiu o desgaste na partida do Brasileiro, mas não deve preocupar para a partida da Libertadores. Já Aránguiz, Gabriel e Bustos seguem desfalcando o time. Poupado no fim de semana, o técnico Mano Menezes bancou Luiz Adriano no time titular: “Eu pretendo iniciar o jogo com o Luiz na terça. Deixamos ele em Porto Alegre pra ele ter ganho para o próximo jogo. O jogador vem de outra realidade de futebol, com competitividade abaixo da nossa. Foi tirado para estar melhor na terça”, disse Mano Menezes.

O Metropolitanos perdeu na estreia para o Nacional-URU. No fim de semana, o técnico José María Morr entrou com o time titular no Campeonato Venezuelano e venceu o Estudiantes de Mérida-VEN por 2 a 0, fora de casa. O time é o sexto colocado do campeonato local, com 13 pontos. Para a Libertadores, o treinador deve repetir a escalação, uma vez que não tem desfalques.

Uma curiosidade sobre o rival do Inter é que o Metropolitanos foi fundado em 2011 e é o atual campeão venezuelano. O time se apega à longevidade do treinador José María Morr, que está a frente da equipe há quatro temporadas, sendo o mais longevo entre os times que disputam a fase de grupos.