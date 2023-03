O segundo finalista do Campeonato Gaúcho de 2023 será conhecido no domingo. Depois de ficarem no empate por 1 a 1 no jogo de ida das semifinais, em Caxias do Sul, Internacional e Caxias voltam a se encontrar, desta vez no Estádio Beira-Rio, com ampla maioria de torcedores colorados, em Porto Alegre, a partir das 18h. Quem vencer estará na decisão. Mas, caso a igualdade prevaleça, a vaga será definida nos pênaltis.

Para chegar até aqui, o Internacional se classificou na primeira fase, na vice-liderança, com 22 pontos, atrás apenas do Grêmio, que fez 29. Em 11 jogos foram seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Já o Caxias avançou logo atrás, em terceiro, com 20. Cinco vitórias, cinco empates e uma derrota.

O Internacional tenta sair da fila de títulos no Gauchão, que já dura seis anos. Afinal, o último troféu estadual levantado pelo Colorado foi em 2016. De lá para cá, viu o arquirrival Grêmio vencer os últimos cinco títulos. Por isso, o time vermelho quer fazer valer o fator casa nestas semifinais. A diretoria fez promoção de ingressos e até sexta-feira já tinha confirmada a presença de perto de 30 mil torcedores, o que deixa a previsão de um público entre 35 e 40 mil pessoas, o maior nesta temporada.

“Nós vamos ter o apoio de nossa torcida e temos a obrigação de vencer. Vamos fazer de tudo para atingir nosso objetivo”, disse o técnico mano Menezes.

Para este duelo decisivo, Mano tem duas dúvidas que irá levar até momentos antes da partida decisiva. Ambas são por opção técnica. Entre os volantes, a briga está entre Matheus Dias e Gabriel Baralhas. Já no ataque, Wanderson e Pedro Henrique revezaram a titularidade nos treinos da semana.

Além disso, três mudanças estão confirmadas. Na lateral-esquerda, Renê está fora por conta de uma lesão muscular na coxa direita e com isso Thauan Lara será titular. No meio, com Johnny convocado pela seleção dos Estados Unidos, Carlos de Pena começa jogando. E, na frente, com o objetivo de melhorar o poder ofensivo, Luiz Adriano será titular.

Do outro lado, o técnico Thiago Carvalho não fez mistério e já confirmou que o Caxias entrará em campo com o mesmo time que iniciou o duelo de ida das semifinais, já que não há desfalques por suspensão ou lesão. Segundo ele, é o que tem de melhor em mãos. “Mesmo time que iniciou aqui começa contra o Inter. Não tenho muito o que esconder. Todo mundo hoje tem informação do que é feito. Ajustamos algumas situações que acredito que foram erradas no jogo e precisamos fazer bem para que o nosso jogo seja de alto nível”, afirmou o treinador.