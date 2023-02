Em boa fase na Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, o Botafogo volta a jogar diante do seu torcedor para manter a sequência invicta. Neste sábado, às 19h, recebe o Bangu pela oitava rodada, no estádio Luso Brasileiro, porque o Engenhão passa por reformas. O adversário também vem de bom resultado e está na briga pelo G-4, zona de classificação às semifinais.

Depois de perder para o Audax, ainda na estreia com o time B, o Botafogo emplacou cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias. Destaque para os triunfos diante do Fluminense, por 1 a 0, e contra o Boavista, na última rodada, por 4 a 0. Aparece em segundo lugar com 13 pontos, um a menos do que o Flamengo (14) – ambos têm um jogo a menos.

Com o empate sem gols com o Audax fora de casa e vitória, na última rodada, diante do Madureira, por 1 a 0, em casa, o Bangu chegou à quinta colocação com 12 pontos, um a menos do que o Volta Redonda, que fecha o G-4. O Vasco, que tem 11, ainda pode passar, pois tem um jogo a menos, contra o próprio Botafogo, pela terceira rodada.

O técnico Luís Castro não tem novos desfalques para montar o time e, se quiser, pode repetir a escalação. O meia Eduardo, apesar de iniciar a transição, ainda deve continuar fora até março. O comandante português também se preocupa muito com a condição física dos jogadores neste início de temporada e não está descartada a chance de promover um rodízio ou, ao menos, algumas mudanças.

Apesar da última goleada, Luís Castro não se ilude e quer que o time siga evoluindo. “Precisamos evoluir em todos os setores. É com essa missão que encaramos os jogos. Às vezes pensamos que já estamos bem e no jogo seguinte recuamos. O processo de construção é assim mesmo. Estamos sempre alerta e achamos que podemos progredir.”

No lado do Bangu, o técnico Felipe Maestro deve manter a base da escalação que venceu o Madureira. Entretanto, alguns jogadores foram bem e podem ganhar chance desde o início, como Daniel Felizardo, Renê Júnior e Gabryel Martins.

Mesmo com a última vitória, Felipe quer que o time recupere seu estilo de jogo ofensivo. “Foi um resultado muito importante, mas precisamos rever algumas coisas. Terminamos muito atrás, soubemos sofrer e segurar, mas não é o ideal. Vamos trabalhar para mantermos o nosso estilo de jogo, sempre com a bola e de imposição.”