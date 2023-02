O técnico Simone Inzaghi fez mistério nesta terça-feira sobre a escalação da Inter de Milão para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Porto, na quarta. O italiano indicou que pode fazer mudanças em todos os setores do time, apesar do momento favorável da Inter na temporada europeia.

A equipe de Milão vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo o triunfo no clássico com o Milan. “Há dúvidas não apenas no ataque, mas também no meio-campo e na defesa. É o meu trabalho escolher uma escalação com o que há de melhor no nosso time”, desconversou o treinador.

Nesta quarta, Inzaghi vai reencontrar Sérgio Conceição, português que foi seu companheiro de time nos tempos de Lazio, como jogador. Ambos defenderam a equipe por 40 partidas, entre os anos de 1999 e 2003. “Conceição é um treinador muito bom e o Porto é um time muito forte, vem de dez vitórias consecutivas. É um rival acostumado a partidas como essa”, alertou.

O italiano pediu inteligência ao seu elenco para buscar a vaga nas quartas de final. “Amanhã (quarta), precisamos usar a cabeça. Será o diferencial para um confronto de 180 minutos. Haverá dificuldades e teremos que superá-las todos juntos porque o Porto joga muito bem e trabalha unido, e não se deixa abater. Será necessário um grande trabalho de equipe.”

O técnico, no entanto, garantiu que não falta confiança à Inter, principalmente após sobreviver ao “grupo da morte” na fase anterior da Liga dos Campeões. O time italiano buscou a classificação apesar de enfrentar rivais como Barcelona e Bayern de Munique – o time espanhol foi eliminado e disputa no momento a Liga Europa.

“Chegamos ao mata-mata da Liga dos Campeões cheios de confiança. Tem sido uma jornada incrível até agora. Conquistamos o nosso grupo. No papel, Barcelona e Bayern eram os times que todos queriam evitar”, comentou.