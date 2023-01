A primeira rodada do Paulista A3 está oficialmente encerrada. E com muita emoção. Na manhã deste domingo (22), a Itapirense lutou bravamente e no último minuto, aos 51, conseguiu superar o Osasco Audax. Já em Matão, a Matonense, também aos 51, buscou o empate diante do São José.

A segunda rodada terá início na próxima terça-feira (24), com o duelo entre Red Bull Brasil e Desportivo Brasil e segue no dia seguinte, com mais sete jogos.

Em Itapira, o time da casa estreou com vitória no Paulista A3. Após a queda à terceira divisão paulista na última temporada, a Itapirense mostrou que não quer passar muito tempo na terceira divisão paulista. Mesmo sendo dominado pelo Audax durante boa parte da primeira etapa, o time da casa conseguiu abrir o placar com Silva, aos 47 minutos de jogo.

Na segunda etapa, a equipe de Osasco viu a Itapirense perder muitas chances. E quem não faz, leva. Aos 39, em cobrança de falta de Andrey, Caio César testou para o fundo do gol. E quando parecia que a partida se encerraria em 1 a 1, MV aproveitou um rebote da defesa e colocou para o fundo do gol, aos 51, e garantiu a vitória para o time da casa. Com o resultado, o time de Itapira começa o Paulista A3 na quarta colocação, enquanto o Osasco Audax é o 12º da tabela de classificação.

Já em Matão, a Matonense buscou o empate diante do São José de forma heroica. Jogando fora de casa, o time de São José dos Campos abriu o placar da partida, com um gol anotado por Wendell, aos 39 do primeiro tempo e caminhava para conquistar uma vitória importante, porém viu a Matonense empatar com Zé Romário, aos 51, e garantir um ponto precioso. O resultado coloca as equipes na sexta e sétima

colocações, com um ponto.

Confira os resultados do domingo (22):

Itapirense 2 x 1 Osasco Audax

Matonense 1 x 1 São José