Ituano e Água Santa se enfrentam no estádio Novelli Júnior, em Itu, neste domingo, às 11h, vivendo momentos opostos dentro do Campeonato Paulista. Embalado por três jogos sem derrota e vindo de vitória por 2 a 1 em cima da Portuguesa, o time de Diadema quer seguir em alta, enquanto os donos da casa ainda buscam a primeira vitória e sentem o peso de ocupar a última posição na classificação geral.

Com apenas três pontos em cinco jogos, com um retrospecto de três empates e duas derrotas, o Ituano está na lanterna do Grupo C e também na última colocação geral, que é o que define o rebaixamento. Já o Água Santa abriu a rodada como segundo colocado do Grupo B com cinco pontos, em uma chave que tem o São Paulo com oito.

O técnico Carlos Pimentel não tem desfalques por suspensão para armar o Ituano. Mas segue sem poder contar com o atacante Neto Berolla e o lateral-direito Pacheco, ambos entregues ao departamento médico. Por outro lado, o atacante Rafael Silva, que foi campeão paulista pelo time de Itu em 2014, teve seu retorno confirmado pelo clube nesta semana e como já teve seu nome publicado no BID da CBF está apto para atuar.

“É um jogo de vida ou morte, precisamos vencer a qualquer custo. O Paulistão pede isso, a torcida espera isso e nós, mais do que ninguém, desejamos isso. Não estamos preocupados com matemática, nem quantos pontos faltam para nos salvarmos do rebaixamento, estamos preocupados com os três pontos da vez. Jogo após jogo”, disse o treinador ao falar da necessidade do Ituano pontuar.

Do outro lado, o técnico Thiago Carpini não deve fazer mudanças no Água Santa em relação ao time que começou jogando na vitória contra a Portuguesa na rodada passada. Não há nenhum desfalque por suspensão ou lesão. Kadí e Patrick Allan, que voltaram no último jogo, foram bem e serão mantidos no meio-campo.

A atividade desta sexta-feira, que praticamente confirmou os titulares, teve treino técnico e tático, com movimentações específicas voltadas para os três setores do campo: defesa, meio-campo e ataque.