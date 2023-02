Ituano x São Bernardo, adiado no último dia 12 por conta das fortes chuvas que caíram na cidade de Itu, enfim, vai acontecer, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O confronto foi remarcado para esta quarta-feira, às 19h30, no próprio estádio Novelli Júnior. O time visitante tenta engatar a sexta vitória seguida e se garantir antecipadamente nas quartas de final, enquanto os donos da casa querem respirar de vez na luta contra a queda e entrar na briga pela classificação.

Vindo de cinco vitórias seguidas, a última por 2 a 1 em cima do Botafogo, de virada, o São Bernardo tem 20 pontos e garante vaga nas quartas de finais com mais um ponto. O Palmeiras tem um a mais, 21, na liderança do Grupo D.

De outro lado, o Ituano, que até pouco tempo atrás estava brigando contra o rebaixamento, mudou o foco e está de olho na classificação do Grupo C. Na última rodada fez 2 a 0 no Santo André. Atualmente, é terceiro colocado com nove pontos. O São Bento tem a mesma pontuação, mas fica na frente nos critérios de desempate.

Ainda de luto pela morte do goleiro Jian Kayo, que foi encontrado morto em sua casa no último final de semana, o Ituano fechou a preparação para o duelo com um treino importante na tarde desta terça-feira. O técnico Gilmar Dal Pozzo não poderá contar com o meia José Aldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Mas, como ele é considerado reserva no atual momento, a formação inicial deve ser a mesma que começou jogando na vitória contra o Santo André. Enquanto isso, o volante Lucas Siqueira, o meia Pacheco, e os atacantes Neto Berola e Geuvânio, todos lesionados, seguem entregues ao departamento médico.

Do outro lado, o técnico Márcio Zanardi terá dois desfalques por suspensão para armar o São Bernardo. O atacante João Carlos foi expulso contra o Botafogo e agora cumpre suspensão. Assim como o volante Rodrigo Souza, que levou o terceiro amarelo e também fica de fora.

Com isso, o atacante Léo Jabá, recuperado de problemas musculares que o tiraram do jogo passado, deve ser titular no ataque ao lado de Chrystian e Matheus Régis. Também liberado pelo médicos, o lateral-direito Jeferson disputará a titularidade no setor com Alex Reinaldo. No mais, a base será a mesma que vem atuando e atingiu uma marca histórica de cinco vitórias consecutivas.