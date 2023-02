O Ituano segue sendo o único time sem vitória no Campeonato Paulista. Neste domingo, a equipe voltou a decepcionar a sua torcida ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Água Santa, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Júnior Todinho (duas vezes) e Bruno Mezenga definiram o triunfo.

Foi a terceira derrota consecutiva do Ituano, que ficou com os mesmos três pontos e na lanterna do Grupo C. É também o último colocado na classificação geral, numa situação delicada na luta contra o rebaixamento. Já o Água Santa conseguiu a segunda vitória seguida e ocupa a vice-liderança do Grupo B com oito pontos.

Com bola rolando, o Água Santa foi efetivo. Logo no início do jogo, Bruno Xavier recebeu ótimo passe dentro da área e foi derrubado pelo goleiro Jefferson Paulino. Aos seis, o centroavante Júnior Todinho cobrou o pênalti no canto direito e abriu o placar: 1 a 0.

Em desvantagem, o Ituano precisou ser mais ofensivo, mas teve dificuldades para passar pela marcação. No final do primeiro tempo, o Água Santa voltou a ser objetivo e ampliou a vantagem. Aos 46 minutos, Bruno Xavier cruzou da esquerda e Bruno Mezenga, livre, cabeceou para as redes.

No segundo tempo, o Água Santa foi superior ao Ituano. O time de Diadema administrou a vantagem e usou os contra-ataques para criar mais chances. Aos 18, Ronald recebeu sozinho na área e finalizou cruzado para ótima defesa de Jefferson Paulino.

No final do jogo, Carlão, do Ituano, colocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Já nos acrésicmos, Júnior Todinho cobrou com categoria e marcou o terceiro do Água Santa definindo a vitória em 3 a 0.

O Ituano volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Botafogo-SP, às 20h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já o Água Santa jogará na quinta-feira, quando visitará o Santo André, às 18 horas, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 3 ÁGUA SANTA

ITUANO – Jefferson Paulino; Raí Ramos (Iury), Rafael Pereira, Carlão e Mário Sérgio; Marcelo Freitas (Claudinho), Eduardo Person e José Aldo; Paulo Victor (Andrey Quintino), Quirino (Rafael Silva) e Gabriel Barros (Matheus Maia). Técnico: Carlos Pimentel.

ÁGUA SANTA – Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Rodrigo Sam e Gabriel Inocêncio; Kady (Joílson), Thiaguinho (Ramon) e Luan Dias (Lelê). Bruno Xavier (Ronald), Júnior Todinho e Bruno Mezenga (David). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – Júnior Todinho, aos 6 e Bruno Mezenga, aos 46 minutos do primeiro tempo. Júnior Todinho, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS – Paulo Victor, Rafael Silva, Claudinho e Andrey Quintino (Ituano); Thiaguinho, Ramon e Rodrigo Sam (Água Santa).

CARTÕES VERMELHOS – Rafael Silva e Carlão (Ituano).

PÚBLICO – 1.521 pagantes.

RENDA – R$ 39.360,00.

LOCAL – Estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu (SP).