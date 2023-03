Ja Morant deixou as polêmicas de lado na noite desta quarta-feira e voltou a ser notícia por seu desempenho pelo Memphis Grizzlies, vice-líder da Conferência Oeste da NBA. Após cumprir suspensão de oito jogos por exibir uma arma durante transmissão ao vivo no Instagram, o armador saiu do banco de reservas para anotar 17 pontos e cinco assistências em pouco mais de 20 minutos em quadra, durante vitória por 130 a 125 sobre o Houston Rockets.

Morant já havia marcado presença no FedEx Forum, arena dos Grizzlies, na segunda-feira, quando a franquia venceu o Dallas Mavericks. Na ocasião, já estava liberado para voltar a jogar, mas apareceu no local vestindo roupa casual e ficou no banco de reservas apenas observando os companheiros. Foi ovacionado pelos torcedores, assim como em seu retorno nesta quarta.

Avisado de que iria jogar, preparou-se com meditação e jogando um pouco de basquete com a filha, após um breve cochilo. “Foi para acalmar os nervos”, contou depois da partida. “As emoções que eu estava sentindo de retornar eram intensas. Isso me ajudou. Quando entrei na quadra e vi a reação dos torcedores, me ajudou mais ainda, me senti bem por dentro. É difícil colocar em palavras, estou meio sem reação”, completou.

Ja Morant roubou a cena por causa da história caótica que o levou ao momento de redenção, mas o Grizzlies teve outro jogador brilhando durante o triunfo. Jaren Jackson Jr. comandou a equipe com 37 pontos e dez rebotes. Desmond Bande, com 20 pontos, e Tyus Jones, com 14, também foram essenciais, pois cada um também contribuiu com sete assistências.

POLÊMICA NO TEXAS

Em Dallas, Stephen Curry e o Golden State Warriors levaram a melhor diante dos Mavericks de Luka Doncic, com uma vitória por 127 a 125. Curry teve um “double-double “de 20 pontos e 13 assistências, mas foi superado em números por Doncic, que teve 30 pontos, sete rebotes e 17 assistências. A partida marcou a primeira vez em que a franquia conseguiu duas vitórias seguidas jogando fora de casa na atual temporada regular.

O jogo teve um lance polêmico, que gerou reclamação dos Mavericks. Quando o terceiro quarto estava a pouco menos de dois minutos do fim, os jogadores da franquia de Dallas se posicionaram no ataque após um pedido de tempo, pois acreditavam que a posse de bola seria deles. A arbitragem, contudo, entregou a bola aos Warriors. Sem nenhuma marcação, Kevin Looney fez a cesta tranquilamente.

Os Mavericks reclamam que não foram avisados sobre a decisão de dar a posse aos Warriors. Por isso, prometeram protocolar um protesto formal contra a arbitragem. “É possivelmente o maior erro de arbitragem da história da NBA, disse Mark Cuban, dono da franquia texana”.

“Durante o pedido de tempo, a arbitragem mudou a posse de bola e não nos avisou. Quando nos viram sair para atacar como se a posse fosse nossa, simplesmente entregaram a bola para os Warriors. Não nos disse uma palavra sequer. Os Warriors conseguiram uma cesta fácil que foi decisiva, porque a diferença do jogo foi de dois pontos. Só precisavam ter nos avisado, e não foi o que fizeram”, concluiu.

MAIS JOGOS

O Denver Nuggets, líder do Oeste, também entrou em quadra na noite desta quarta e venceu os Wizards por 118 a 104, com 31 pontos, 12 rebotes e sete assistência de Nikola Jokic. Já o Milwaukee Bucks, primeiro colocado do Leste, contou com 31 pontos e 14 rebotes de Giannis Antetokounmpo em uma vitória tranquila, por 130 a 94, sobre o San Antonio Spurs. Em Los Angeles, Austin Reaves voltou a brilhar, com 25 pontos e 11 assistências, e ajudou os Lakers a venceram o Phoenix Suns por 122 a 111, mantendo a franquia californiana na zona de classificação ao play-in.

Confira os resultados da NBA desta quarta-feira:

Washington Wizards 104 x 118 Denver Nuggets

Miami Heat 127 x 120 New York Knicks

Toronto Raptors 114 x 118 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 125 x 127 Golden State Warriors

Chicago Bulls 91 x 116 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 130 x 125 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 130 x 94 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 125 x 124 Atlanta Hawks

Utah Jazz 115 x 127 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 122 x 111 Phoenix Suns

Confira os jogos da NBA desta quinta-feira:

Orlando Magic x New York Knicks

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Charlotte Hornets

LA Clippers x Oklahoma City Thunder