Diante da reta final da temporada europeia, o mercado do futebol já começa a se agitar. E um dos candidatos a movimentar as manchetes nas próximas semanas é o meia-atacante James Rodríguez. O colombiano de 31 anos rescindiu seu contrato com o Olympiacos e está livre no mercado.

“O Olympiacos e o jogador James Rodríguez decidiram encerrar seu trabalho de colaboração. James será sempre parte do nosso clube e um membro da família vermelho e branco. Queremos agradecer a ele por seus serviços e queremos desejar-lhe muito sucesso no futuro”, comunicou a direção do clube grego.

Também pelas redes sociais, o colombiano anunciou sua saída e agradeceu pela oportunidade ao clube da Grécia. “Gostaria de agradecer a todos por todo o tempo que passamos juntos. Ainda que estejamos seguindo caminhos separados, sinto que sempre serei um membro e bem-vindo na família do clube. Desejo tudo de bom ao Olympiacos e muito sucesso no futuro”, escreveu.

James não chegou a completar oito meses com a camisa do time. Ele desembarcou em solo grego em setembro do ano passado, vindo do Al-Rayyan, do Catar, e somou apenas 22 partidas pelo Olympiacos, com cinco gols.

O meia-atacante decidiu jogar na Grécia a conselho do lateral brasileiro Marcelo, que estava na época no time – o experiente atleta acabou acertando com o Fluminense neste ano. Rodinei, ex-Flamengo, também foi companheiro de equipe de James Rodríguez.

O colombiano foi revelado pelo Envigado, time do seu país, e teve passagem pelo argentino Banfield antes de rumar para a Europa. Lá começou pelo Porto, vestiu a camisa do Monaco e se transferiu para o Real Madrid após se destacar na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

No clube espanhol, acumulou títulos, mas não chegou a ter grande sequência de jogos. Diante da forte concorrência no setor ofensivo madrilenho, ele foi reserva durante a maior parte de sua passagem e acabou sendo negociado com o Bayern de Munique, em 2017. Depois defendeu o Everton, na Inglaterra, antes de se transferir para o Al-Rayyan, em 2021.