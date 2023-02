João Paulo foi eleito, mais uma vez, o melhor do Santos em um jogo do Paulistão, o que significa que a equipe novamente precisou ser salva por suas defesas. Após novo tropeço, o goleiro não conseguiu disfarçar o desânimo com a situação do time, que somou somente um triunfo fora de casa nas últimas três edições do Estadual e mais uma vez caminha para queda na primeira fase.

Com 1 a 1 na casa do Santo André, o Santos permaneceu na lanterna do Grupo A, com 10 pontos, e ainda sob ameaça de queda. Na luta pela vaga, a situação é delicada. São quatro pontos atrás de Botafogo e Red Bull Bragantino. Reanimar o elenco abalado será necessário nas três rodadas finais.

“Se eu falar que não abala emocionalmente vou estar mentindo. O time busca a vitória a todo momento e, às vezes por detalhes, acaba sofrendo o gol. Isso abala muito, temos de correr atrás de novo do placar”, afirmou o goleiro, com cara de poucos amigos.

Foram duas grandes defesas de João Paulo na primeira etapa e mais duas na fase final. Agora, a equipe terá de reagir no domingo, quando hospeda a Portuguesa. Apesar do abatimento do elenco, João Paulo confia na volta por cima.

“É difícil falar, temos de vencer agora. Não temos que dar desculpa, explicação. É (buscar) a vitória. Não tem mais o que falar”, disse. “Estamos trabalhando para tentar sair dessa situação e tenho certeza que a gente vai sair.”