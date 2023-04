O goleiro João Paulo não se esquivou das críticas da torcida neste domingo. Após ser um dos destaques do empate sem gols entre Santos e Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o capitão do clube paulista deu razão para os torcedores, que protestaram em razão do momento ruim do time. Mas afirmou que a equipe vem mostrando evolução a cada partida nas últimas semanas.

“A torcida tem razão (protesto), a gente não venceu. Eles têm toda razão de cobrar. Nos últimos 11 jogos, são sete jogos sem tomar gol, e era algo que vínhamos sofrendo bastante. Estamos conseguindo corrigir defensivamente. Falta melhorar ofensivamente. Precisamos caprichar um pouco mais na hora de concluir, por isso não estamos conseguindo marcar”, disse o goleiro.

As críticas da torcida se devem à ausência de gols nos últimos três jogos, dois pelo Brasileirão e um pela Copa Sul-Americana. O time paulista chegou a criar boas oportunidades no primeiro tempo, mas caiu de produção no fim e passou a jogar apenas no contra-ataque.

O Santos tentará aliviar a pressão, principalmente sobre o técnico Odair Hellmann, na partida da Copa do Brasil contra o Botafogo-SP. O time alvinegro venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar de fase. A partida será nesta quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro.

No Brasileirão, o Santos, que somou o seu primeiro ponto no campeonato, buscará a primeira vitória diante do América-MG, no sábado, às 18h30, novamente na Vila Belmiro.