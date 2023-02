Com o ânimo renovado após a vitória sobre o São Bento, por 1 a 0, o Santos parece ter deixado para trás a preocupação com a luta contra o rebaixamento e a ambição agora é pelo retorno às quartas de final do Paulistão após fracasso nas últimas duas temporadas. Brigando pela segunda posição do Grupo A, com um ponto a menos que a Inter de Limeira, os jogadores prometem muito empenho para tentar superar o São Paulo, domingo, no Morumbi, em busca do tão sonhado embalo.

Na temporada passada, na qual caiu na primeira fase do Paulistão, foi eliminado precocemente na Copa do Brasil e na Sul-Americana e ainda andou para trás no Brasileirão, ganhar duas vezes foi caso raro. No clássico do Morumbi, agendada para 19 horas de domingo, a equipe tentará pela primeira vez no ano somar seis pontos seguidos.

“A gente fez uma grande partida na última vitória, um resultado muito importante, e agora temos o clássico pela frente. É encarar com a maior seriedade possível para a gente obter uma grande resultado”, afirmou João Paulo. Apesar da enorme superioridade diante do time de Sorocaba, o goleiro precisou realizar defesa milagrosa aos 49 do segundo tempo.

O goleiro ressalta, ainda, que a apresentação segura com a equipe criando bastante oportunidades, tira um peso do grupo, sobretudo dos mais jovens. “No futebol não basta só ganhar, tem de jogar bem. E a gente fez uma grande partida, buscamos o resultado e isso automaticamente dá confiança maior ao grupo para buscarmos ir bem no clássico.”

O zagueiro Maicon ainda ressalta a ajuda dos atacantes, que fez o Santos pouco ser incomodado com o São Bento na Vila Belmiro. “Não digo nem evolução no setor defensivo, a equipe toda se comportou toda muito bem, muitas vezes nossa defesa melhor ataque, mas na frente não deixamos eles saírem como queriam e atrás isso facilitou”, reconheceu. “Eles tiveram pouquíssimas oportunidades. A equipe ofensivamente nos ajudou bastante para sair com o placar e, claro, isso dá motivação muito grande para o clássico”, seguiu. “Foi uma vitória importante. Agora temos uma partida difícil, mas totais condições de ir lá e fazer um grande resultado.”