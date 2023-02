Odair Hellmann ficou bastante irritado com a arbitragem após o fim do clássico com o São Paulo. O comandante santista não aceitou as duas expulsões e queria partir para cima do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Foi contido por integrantes de sua comissão e “desistiu” da invasão ao campo. Mas ainda bateu boca com o centroavante Calleri. Enquanto o técnico não escondia sua indignação, 0o goleiro João Paulo pedia para a equipe esquecer o clássico.

Acostumado a salvar o Santos, João Paulo admitiu que saiu errado no lance do primeiro gol, no qual foi antecipado por Calleri, mas não quis saber de terra arrasada no clube após os 3 a 1 no Morumbi. Em sua visão, as expulsões realmente foram decisivas, mas não quis achar culpado e pediu para o time focar na próxima rodada.

“Foi um jogo difícil, em um gramado bem prejudicado, com dificuldade de colocar a bola no chão, mas a gente estava bem”, afirmou, avaliando a equipe antes de sofrer o gol. “Tivemos a infelicidade de levar o gol de bola parada, que conversamos bastante, mas que infelizmente acontece”, enfatizou, já focando no Santo André, rival de quinta-feira, no ABC.

“Temos de levantar a cabeça, o time conseguiu suportar o São Paulo quase todo o segundo tempo todo com dois a menos”, afirmou. “Estamos sem tempo para se lamentar, quinta temos nova pedreira pela frente, e não podemos deixar o moral baixar para buscar essa classificação.”

Mesmo retornando para a lanterna do Grupo A, com nove pontos, o Santos ainda tem quatro rodadas para buscar, ao menos, a segunda colocação da chave. Ganhar no ABC será vital para não deixar Botafogo e Inter de Limeira desgarrarem. O Bragantino lidera a chave com 15 pontos e tem tudo para ficar em primeiro.