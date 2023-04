Neste sábado, a polícia dos Estados Unidos acusou Joe Nixon, jogador do Cincinnati Bengals da NFL, de ameaçar uma mulher com uma arma de fogo. De acordo com o relatório do caso, o atleta teria gritado várias ameaças na ocasião, em 21 de janeiro de 2023.

Segundo testemunho de pessoas presentes no momento do ocorrido, Joe Nixon teria ameaçado a mulher com frases como “deviam explodir a sua cara, eu devia atirar em você. A polícia não pode me pegar”.

“Para preservar um processo judicial justo e imparcial para as partes envolvidas, nenhum detalhe da investigação ou prova será divulgado fora do processo judicial oficial”, disse o Departamento de Polícia de Cincinnati em comunicado sobre o caso de Nixon neste fim de semana.

REINCIDENTE

Não é o primeiro caso de violência que envolve Joe Nixon. Antes desta acusação, em 2014, o jogador foi acusado de agressão por contravenção e foi suspenso por uma temporada quando atuava no futebol americano universitário.

Por conta deste caso, Nixon ficou em liberdade condicional por um ano, cumpriu 100 horas de trabalho comunitário e teve que passar por aconselhamento comportamental.