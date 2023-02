Carlos Costa/CMC

Na quarta-feira (15), a Câmara Municipal de Curitiba concedeu a Cidadania Honorária a Cláudio Marques, ex-jogador do Coritiba Futebol Clube e detentor do recorde de participações em títulos conquistados pelo time. A solenidade foi presidida pelo vereador Marcelo Fachinello (PSC), presidente da Câmara Municipal, que também trabalha como radialista, jornalista esportivo e apresentador.

Fachinello expressou sua satisfação com a homenagem, lembrando que foi colega de Cláudio Marques na transmissão de eventos esportivos automobilísticos. A lei 16.076/2022, que concedeu a cidadania ao ex-jogador Cláudio Marques teve a iniciativa do vereador Herivelto Oliveira (Cidadania).

Além de Cláudio Marques e dos vereadores Marcelo Fachinello e Herivelto Oliveira, também compuseram a mesa: vereador Rodrigo Braga Reis (União); Carlos Stringari Marques, filho do homenageado e proprietário da agência de comunicação Central Press; José Hidalgo Neto, o “Capitão Hidalgo”, e o jornalista Filipi Oliveira, ex-diretor da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Curitiba.

Também prestigiaram o evento: Paulo Sérgio Nauiack, diretor-presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná e superintendente do Instituto Municipal de Turismo, e Claudio Shimoyama, presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. O presidente da Câmara destacou ainda a presença de ex-jogadores do Coritiba: Reinaldinho, Sidney, Hermes, Ademir Alcântara, Jetson e o filho do já falecido jogador Nilo.

Saudação

Em sua saudação ao homenageado, o vereador Herivelto Oliveira destacou que a ideia de conceder a Cidadania Honorária a Cláudio Marques foi sugerida pelo jornalista Filipi Oliveira. Herivelto declarou que, como seu padrinho de batismo foi jogador do Ferroviário, ele se tornou um torcedor do já extinto clube. Quando o Ferroviário se tornou Colorado e, depois, Paraná Clube, Herivelto continuou sua torcida, mas, de acordo com ele, após trabalhar como jornalista na cobertura de eventos esportivos, em particular o futebol, resolveu torcer por todos os times do Paraná.

Herivelto lembrou que o Brasil é conhecido mundialmente por sua ligação com o futebol, pelo brilhantismo de seus jogadores e pelas Copas do Mundo que conquistou. “Quando vamos a algum país estrangeiro e dizemos que somos do Brasil, imediatamente as pessoas passam a citar nomes de jogadores brasileiros famosos, às vezes com sotaques diferentes, mas a simpatia que eles transmitem é compreensível em qualquer língua”, disse Herivelto.

Cláudio Marques, o homenageado, é um dos nomes mais importantes dessa história, e sua presença no futebol paranaense ainda é marcante até hoje. “Nascido em 1950, em Santos, no estado de São Paulo, Marques poderia ter permanecido naquela cidade e teria oportunidades garantidas, já que seu pai, Ernesto Marques, atuava então como técnico daquele clube. Mas ele preferiu vir para Curitiba, onde se instalou em 1974”, relatou o vereador Herivelto.

Segundo o parlamentar, Cláudio Marques esteve ligado ao Coritiba Futebol Clube desde que chegou à cidade. De início, passou até por algumas dificuldades, mas não demorou para que se firmasse como atleta profissional, conquistando, anos depois, a consagração de ser o jogador coxa-branca que mais participou da conquista de títulos na história do clube. Marques defendeu o Coritiba entre 1968 e 1975. Em seguida, entre 1975 e 1977, integrou a equipe do Corinthians, voltando a jogar pelo Coritiba em 1978.

“Ao todo, Marques participou da conquista de oito campeonatos paranaenses. Como técnico, esteve a frente do Sinope (do Mato Grosso), do Rio Branco (Paranaguá), do Nacional Fast Clube (Amazonas) e também se revelou um talentoso ‘olheiro’, revelando novos jogadores que, posteriormente, se tornaram astros do esporte, muitos com atuação internacional”, disse o vereador. Herivelto salientou que Marques também é comentarista esportivo e, no momento, atua junto às categorias de base do Coritiba, em parceria com Ademir Alcântara, também ex-jogador do clube.

Agradecimento

Cláudio Marques, o homenageado, declarou estar muito satisfeito pelo reconhecimento promovido pela Câmara Municipal de Curitiba. “Vim para cá buscando realizar algo importante em minha vida e esse algo era o futebol. O Coritiba Futebol Clube me deu todas as condições”, disse ele. O jogador destacou que inicialmente enfrentou dificuldades e passou por sacrifícios. Dormia num pequeno quartinho de madeira embaixo das arquibancadas do Couto Pereira, tinha de andar até o terminal Guadalupe para almoçar num restaurante barato, voltar ao estádio para treinar na parte da tarde e, à noite, ir até o centro novamente para frequentar a escola. “Esse era o meu dia”, lembrou Marques.

Ele frisou que não obteve suas conquistas sozinho. “Construí uma história, onde fiz amigos, conheci minha esposa, que é meu sustentáculo, e construí minha família”, declarou. O jogador também lembrou de sua passagem pelo Corinthians, quando participou da conquista do Campeonato Paulista de 1977. Marques também trabalhou no México e, durante três meses, integrou a equipe do extinto Pinheiros Futebol Clube (que depois se uniria ao Colorado para formar o Paraná Clube).