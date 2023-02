A Federação Turca de Handebol (THF) informou nesta terça-feira que o capitão da seleção masculina do país, Cemal Kütahya, de 32 anos, foi encontrado morto sob os escombros da casa em que vivia em Antáquia, região atingida por terremoto de 7,8 graus na Escala Richter no dia 6 de fevereiro.

Kütahya foi encontrado ao lado do filho Çinar, de cinco anos, também sem vida. As buscas no local do desabamento seguem em busca da sogra, Nurten Mutlu, e de Pelin Kütahya, mulher do jogador de handebol, que estava grávida de quatro meses.

Em seu site, a Federação Turca lamentou a morte de Kütahya, que também atuava na equipe de handebol de praia. Segundo a entidade, o enterro do jogador e do filho ocorrerá nesta quinta-feira.

“Lamentamos profundamente que o capitão da seleção turca masculina de handebol. A Federação Turca sempre manterá viva sua memória, que representou nosso país ao mais alto nível como capitão”, afirma a entidade.

Nas redes sociais, a Federação Internacional de Handebol (IHF) também prestou suas condolências pela morte de Kütahya. Segundo a entidade, o atleta foi “peça fundamental para a seleção turca”.