O ex-jogador Pelayo Novo, de 32 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira na Espanha. O atleta, que teve passagem por Real Oviedo, Córdoba, Elche, Lugo, Cluj e Albacete, teve de encerrar a carreira prematuramente em 2018 após uma queda de um vão de hotel que o deixou paraplégico. Agora, ele foi encontrado morto após ser atropelado por um trem.

Segundo informações publicadas pelo jornal “El Comercio”, o acidente de Pelayo aconteceu com um trem da linha Renfe entre Oviedo e Siero em La Corredoira, muito perto de La Malata. Os serviços de atendimento médico foram chamados para o local, mas nada pôde fazer para evitar a morte. A polícia local ainda investiga as circunstâncias do acidente.

Durante sua carreira como jogador de futebol profissional, Pelayo marcou 26 gols e deu uma assistência. Nas redes sociais, Elche e Real Oviedo, clubes que Pelayo Novo defendeu, lamentaram o ocorrido.

REABILITAÇÃO NOS ÚLTIMOS ANOS

Por causa do acidente em 2018, Pelayo Novo sofreu diversas fraturas pelo corpo e acabou paraplégico. Na época do acidente, o jogador era titular do Albacete e teve de encerrar sua carreira prematuramente.

Em recuperação, Novo esteve em constante processo de reabilitação nos últimos anos e fechou para jogar algumas partidas de tênis em cadeira de rodas. Além disso, Pelayo também trabalhou na Fundação Real Oviedo e fez parte do conselho da Federação de Tênis das Astúrias