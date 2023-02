Atletiba na Arena (Crédito: Franklin de Freitas)

Athletico e Coritiba realizam neste domingo (5 de fevereiro) o 354º clássico athletiba da história. E se o Coxa leva vantagem no histórico do confronto, nos últimos tempos o Furacão tem feito valer o fator campo para se impor diante do rival na Arena da Baixada.

O Athletico venceu cinco dos últimos dez Atletibas na Arena. Também ocorreram dois empates e duas vitórias do Coritiba nesse período no estádio.

ÚLTIMOS DEZ ATLETIBAS NA ARENA DA BAIXADA

Jogo Competição Athletico 1×0 Coritiba Brasileirão 2022 (32ª rodada) Athletico 1×2 Coritiba Paranaense 2022 (semifinal) Athletico 2×1 Coritiba Paranaense 2021 (1ª fase) Athletico 1×0 Coritiba Brasileirão 2020 (10ª rodada) Athletico 1×0 Coritiba Paranaense 2020 (final) Athletico* 1×1 Coritiba Paranaense 2019 (final do 2º turno) Athletico 1×2 Coritiba Paranaense 2019 (Grupo B) Athltico 2×0 Coritiba Paranaense 2018 (final) Athletico 1×1 Coritiba Brasileirão 2017 (23ª rodada) Athletico 0x3 Coritiba Paranaense 2017 (final)

*Athletico venceu nos pênaltis, por 7 a 6