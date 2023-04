A Ponte Preta estreará em casa na Série B do Campeonato Brasileiro sem seus torcedores. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decretou que o duelo entre o clube campineiro e o Criciúma, pela segunda rodada, no estádio Moisés Lucarelli, será com portões fechados.

O STJD puniu a Ponte com um jogo com portão fechado e com uma multa de R$ 20 mil por conta de uma confusão entre torcedores do time alvinegro e do Vasco no ano passado.

A Ponte Preta não cumpriu tal punição em 2022, pois havia conseguido um efeito suspensivo. Na atual temporada, terá que cumprir o que foi determinado pelo STJD.

A confusão ocorreu no dia 9 de agosto, também pela Série B. Na ocasião, torcedores de ambos os times brigaram nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Uma pessoa deixou o estádio de ambulância. A partida chegou a ser paralisada por nove minutos. O time campineiro venceu por 3 a 1.

“Informo que aos nove minutos do primeiro tempo a partida foi paralisada por oito minutos devido a briga de torcidas dentro do estádio. Informo ainda que não foi possível identificar qual a torcida que iniciou o confronto. Após liberação do policiamento, a partida reiniciou normalmente”, disse o árbitro Anderson Daronco na súmula, na ocasião.

Antes do jogo com portões fechados, o Criciúma estreará na competição no domingo, contra o Tombense, às 11h, no estádio Heriberto Hülse, diante de sua torcida.