Em uma jornada iluminada de John Kennedy, que marcou todos os gols da Ferroviária na vitória de 3 a 1 sobre o Água Santa, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, o time de Araraquara marcou a sua estreia na competição com um grande resultado. Emprestado pelo Fluminense, o atacante foi o grande nome da partida.

A Ferroviária soma três pontos e lidera o Grupo C, que ainda tem São Bento, com um ponto além de Corinthians e Ituano. Já o Água Santa está no Grupo B, que já contou com derrotas de Mirassol e Guarani.

Em casa, o Água Santa tomou a iniciativa e criou a primeira oportunidade logo no começo, em chute de Bruno Xavier, defendido por Saulo. Após ficar no campo defensivo, a Ferroviária conseguiu respirar e respondeu com Pablo, que chutou por cima, mas com perigo.

O Água Santa voltou a assustar quando Xavier fez boa jogada pela esquerda, puxou para o meio e tocou para Júnior Todinho. Ele finalizou colocado, mas o goleiro defendeu em dois tempos. Depois, em jogada de escanteio, Kady cabeceou no travessão.

No segundo tempo, o Água Santa seguiu com as jogadas mais perigosas e abriu o placar aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, Didi se posicionou bem e cabeceou firme para marcar.

A principal esperança da Ferroviária era John Kennedy. E aos 37 minutos, ele deixou tudo igual. Após mal recuo, o jogador ganhou de Didi na corrida e tocou na saída do goleiro: 1 a 1.

Apenas três minutos depois, aos 40, a virada veio, novamente com John Kennedy. Após contra-ataque veloz, ele tirou do goleiro e chutou cruzado. Ainda deu tempo para Rhuan, do Água Santa, ser expulso.

Com um a menos, o Água Santa sofreu o terceiro gol, aos 53 minutos, novamente com John Kennedy. O atacante fez jogada em velocidade pela direita, cortou para o meio, e tocou na saída do goleiro para fechar o placar. Antes do apito final, Rodrigo Sam, do Água Santa, também foi expulso.

O Água Santa volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, quando visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na quinta-feira, às 19h30, a Ferroviária faz sua estreia em casa, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, diante do São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 X 3 FERROVIÁRIA

ÁGUA SANTA – Gabriel Mesquita; Reginaldo, Didi, Rodrigo Sam e Patrick Brey (Rhuan); Kady (Thiaguinho), Luan Dias (Bruno Mezenga) e Igor Henrique; Bruno Xavier, Júnior Todinho (Patrick Allan) e Lucas Tocantins (Ronald). Técnico: Thiago Carpini.

FERROVIÁRIA – Saulo; Heitor, Alisson Cassiano, Léo Santos (Augusto) e Sanchez; Pablo (Thomaz), Matheus Galdezani (Rafael Costa) e Álvaro (Matheus Lucas); Ytalo, John Kennedy e Douglas Coutinho (Felipe Ferreira). Técnico: Vinicius Munhoz.

GOLS – Didi, aos 23, e John Kennedy, aos 37, aos 40 e aos 53 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS – Igor Henrique (Água Santa). Alisson Cassiano e John Kennedy (Ferroviária).

CARTÕES VERMELHOS – Rodrigo Sam e Rhuan (Água Santa).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Distrital do Inamar, em Diadema (SP).