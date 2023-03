Nikola Jokic tinha tudo para deixar a quadra como herói na noite deste domingo. Em mais uma atuação de gala, o pivô anotou seu 27º triplo-duplo da temporada pelo Denver Nuggets, líder da Conferência Oeste. Mas, um terceiro quarto impecável do Brooklyn Nets e duas falhas seguidas do sérvio nos segundos finais custaram o triunfo por 122 a 120, na Ball Arena, no Colorado.

Foram incríveis 35 pontos de Jokic, além de 20 rebotes e outras 11 assistências. Ele ainda roubou duas bolas, se tornando o primeiro jogador da história a ter pelo menos dois jogos com essas marcas, que certamente dariam a vitória para qualquer equipe.

Para o Denver, porém, não deu certo graças a terceiro quarto mágico dos Nets, comandados pelos recém-contratados Mikal Bridges e Spencer Dinwiddie, adquiridos faz um mês. Eles anotaram 25 e 15 pontos respectivamente, para proporcionar uma parcial de 37 a 18. O Brooklyn, que foi para o intervalo oito pontos atrás, chegou ao quarto decisivo com 11 na frente.

Apesar da reviravolta, o Denver tinha Jokic, que “recolocou” a equipe na briga quando o placar estava 116 a 108. O sérvio fez nove pontos nos minutos finais – Brown ainda anotou uma cesta de três – e o jogo ficou indefinido, com 121 a 120 para os Nets restando 41,6 segundos. Os times erraram ataques e a bola voltou para os Nuggets com 9.8 segundos e a jogada foi armada para o sérvio.

Com cinco segundos, Jokic errou o arremesso da virada. E a equipe apelou para a falta. Brown acertou somente um lance livre e os donos da casa tinham 1.8 segundos para tentar empate (estava 122 a 120) ou milagre da virada. Jokic, com 0,2 no relógio, tentou de três para o triunfo, mas falhou novamente.

“Derrota difícil”, lamentou o técnico do Nuggets, Michael Malone. “Nossos caras lutaram, nos deram uma chance no final.” Do outro lado, o treinador Jacque Vaughn era só alegria. “Começamos a voar (no terceiro set), produzimos 15 viradas esta noite”, disse. “E ficamos unidos até o fim par uma vitória impressionante na estrada (fora de casa).”

Em noite de celebração do Oscar, o diretor Spyke Lee e o consagrado ator Denzel Washington trocaram o glamour da festa do cinema para apoiar o Los Angeles Lakers na sua árdua caminhada para ir ao menos ao play-in. E a partida terminou de maneira ruim para os donos da casa. Depois de brigarem ponto a ponto até o terceiro período (tinham 91 a 90 restando 10 minutos para o fim), os Lakers acabaram levando a virada do New York Knicks, perdendo por 112 a 108.

O resultado ruim e inesperado derrubou a equipe para a 11ª colocação no Oeste, fora até da repescagem no momento. Sem LeBron James, machucado, e com Antony Davis discreto, o time contou com 33 pontos de D’Angelo Russell para flertar com o triunfo, mas a parceria de Julius Randle (33 pontos) e Rowan Barrett Jr, (30) acabou sendo decisiva.

Confira os resultados deste domingo:

Denver Nuggets 120 x 122 Brooklyn Nets

Charlotte Hornets 108 x 114 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 112 x 93 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 127 x 110 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 90 x 102 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 108 x 112 New York Knicks

Confira os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Miami Heat x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Boston Celtics

Sacramento Kings x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Phoenix Suns