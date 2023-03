Jorge Jesus se coloca à disposição da CBF: ‘Quem não gostaria de treinar o Brasil?’

Jorge Jesus não sabe qual será destino ao fim do contrato com o Fenerbahçe, na Turquia, no encerramento da temporada europeia, em maio. O treinador português, contudo, mostrou-se entusiasmado sobre uma possibilidade de estar entre os cotados para assumir a seleção brasileira.

“Qual treinador do mundo que não gostaria? Mas ninguém falou comigo”, afirmou em entrevista para o Sport TV, em Portugal. Jornais de seu país divulgaram que Julio Cesar seria enviado pela CBF para convencê-lo a assumir a seleção. Mas o ex-goleiro desmentiu os possíveis boatos.

“Meu contrato acaba em maio e vamos ver o que vai acontecer, não quero tomar nenhuma atitude, sempre foi assim. Só vou tomar atitude quando acabar a temporada, nos anos que tenho como treinador é assim que faço”, afirmou. Vamos ver o que vai acontecer, se fico na Turquia ou se saio.”

Questionado se seria um sonho dirigir a seleção brasileira, mostrou enorme empolgação. “Quem não gostaria de treinar a seleção do Brasil? Alguém? Só se estivesse treinando no Real Madrid ou no Barcelona”, respondeu, dando grande risada.

Foi, ainda, questionado se sonhava em assumir uma seleção. E mostrou honestidade na resposta. “Poucas, mas pode ser uma hipótese. Digo que seriam aquelas que podem dar títulos, ganhar alguma coisa. Assim que penso, como os clubes que escolho. Não vou para clubes que veja que não possa ganhar nada, tirando algumas situações.”

Também não fechou as portas para um possível retorno ao Flamengo. “Tudo é uma hipótese na minha carreira, portando não coloco nada à parte.” O nome de Jorge Jesus vira e mexe ganha repercussão quando um técnico fica ameaçado no time carioca desde o bom serviço por lá em 2019.