Endrick ainda não marcou com a camisa do Palmeiras em 2023. Nesta quarta-feira, o atacante foi substituído na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão, e chegou à décima partida sem balançar as redes. A falta de gols da joia palmeirense, com a venda já acertada ao Real Madrid, repercutiu nos jornais espanhóis.

O As afirmou que Endrick, de apenas 16 anos, vive “seca severa” de gols pelo Palmeiras, mas ressaltou que o jovem atacante tem demonstrado qualidade técnica em campo.

“O atacante do Palmeiras já disputou 10 partidas neste ano e não conseguiu marcar. Sempre deixa flashes, mas a pressão cresce (…) seu desempenho tem sido pouco marcante, além de detalhes técnicos, muito esforço para trabalhar sem bola e algumas ações que dão sinais de talento superior”, escreveu o jornal de Madri.

O atacante de 16 anos subiu aos profissionais do clube paulista no final do ano passado, marcando três gols no Brasileirão. Neste ano, já são 625 minutos, começando oito das dez partidas como titular.

“Dez jogos em 2023, zero gols e isso está batendo na moral do garoto, que antes de assinar pelo Real tinha uma sequência de gols invejável”, publicou o Marca.

Por sua vez, o Mundo Deportivo comentou o choro de Endrick ao deixar o gramado após mais um jogo em branco. “A contratação do Real Madrid desmoronou após ser substituída e está há 10 jogos sem marcar (…) Em Madri, como não poderia deixar de ser, eles acompanham de perto a evolução de sua recente contratação.”

O Palmeiras acertou a venda do atacante Endrick para o Real Madrid em dezembro do ano passado. O valor da negociação pode superar 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões na cotação atual). Do montante, 12 milhões são referentes a impostos que serão pagos pelos espanhóis. Dos 60 milhões restantes, uma parcela menor é referente a metas a serem atingidas pelo atleta na Europa. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o valor fixo é de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões). O jogador fica no clube brasileiro até julho de 2024, quando ele completará 18 anos.