Mais do que a vitória de virada do Palmeiras sobre o Tombense por 4 a 2 na noite desta quarta-feira, o capitão Gustavo Gómez gostou do desempenho dos jovens crias das categorias de base do clube. Com nove baixas, seis deles por lesão, Abel Ferreira recorreu aos garotos para escalar uma formação competitiva.

“Os garotos da base fizeram um bom jogo, temos que valorizar isso também”, afirmou Gómez, sem citar um nome especificamente. Dos 29 atletas do atual elenco, dez são formados em casa e quatro deles foram titulares diante da Tombense: Vanderlan, Gabriel Menino, Jhon Jhon e Endrick.

Jovem meio-campista de 20 anos, Jhon Jhon fez sua estreia como titular com a responsabilidade de substituir o lesionado Raphael Veiga e teve boa atuação. Na etapa final, entraram Giovani e Luis Guilherme, este que recebeu sua primeira oportunidade na equipe principal. O canhoto de 17 anos é da mesma geração de Endrick.

“Eles ganharam um lugar no profissional, são muito trabalhadores, merecem estar aqui”, enalteceu Gómez. O zagueiro paraguaio, capitão do time, marcou de pênalti o terceiro gol palmeirense. Os outros foram anotados por Gabriel Menino, Flaco López e Rafael Navarro.

“Acho que nosso time foi bem, eles fizeram o primeiro gol no contra-ataque. Conseguimos empatar e virar. Vamos com uma boa vantagem para lá”, avaliou o defensor. De fato, a vantagem é confortável, já que permite que o Palmeiras até perca pela diferença mínima duelo da volta, daqui a duas semanas, em Minas Gerais.