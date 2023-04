A oposta Julia Ituma, apontada como uma das principais promessas da nova geração do vôlei italiano, morreu nesta quinta-feira, aos 18 anos, após cair da janela do hotel onde estava hospedada em Istambul. Na quarta-feira, a jovem jogadora participou da derrota por 3 sets a 0 de seu time, o Novara, diante anfitriãs do Eczacibasi, em jogo disputado na cidade turca, pelas semifinais da Liga dos Campeões de Vôlei.

“O Igor Novara Vôlei comunica com profunda dor e emoção o falecimento prematuro da jogadora de vôlei italiana Julia Ituma. A tragédia teria ocorrido nas primeiras horas do dia e a polícia turca está investigando a dinâmica do ocorrido”, comunicou o clube da atleta em nota oficial. “O clube e todos os seus membros, com o coração partido pela perda, manterão um silêncio respeitoso sobre o assunto”, concluiu.

Com presença frequente nas convocações para as categorias de base da seleção italiana, Ituma é filha de pais nigerianos e traçava um caminho bastante sólido em direção à seleção principal. Também já foi comparada com a estrela Paola Egonu, sua inspiração, como já revelou em entrevista ao ‘La Stampa de Novara’, embora atuem em posições diferentes.

A jovem de 18 anos, revelada pelo Club Italia, estava em sua primeira temporada pelo Igor Navarra, uma das principais equipes do vôlei italiano. Na partida de quarta-feira, teve alguns minutos em quadra e marcou dois pontos. A imprensa turca noticiou que câmeras do hotel mostram Iruma caminhando nos corredor do seu ander perto das 23 horas pelo horário, enquanto as companheiras dormiam. O corpo foi encontrado no início da manhã desta quinta, por volta das 5h30.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália disse estar prestando a família e ajudando nas investigações. “O Consulado-Geral agiu imediatamente com os familiares de Julia,

aos quais está prestando a máxima assistência, garantindo uma comunicação constante com a equipe e seu diretor esportivo, bem como com a Federação Italiana de Voleibol e as autoridades locais” afirmou.