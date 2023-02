Com direito a gol do brasileiro Junior Messias, o Milan derrotou a Atalanta por 2 a 0 neste domingo, no estádio San Siro, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. De quebra, o time rossonero pulou para a terceira posição, com 47 pontos, atrás apenas de Internazionale (47) e Napoli (65).

A vitória do Milan fez com que a Roma caísse para a quarta posição, com 44 pontos. Já a Atalanta acabou perdendo boa oportunidade de entrar na briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa e acabou estacionada na sexta posição, com 41. A Lazio é a quinta, com 42.

A Atalanta começou o duelo pressionando o Milan, que acabou sendo mais eficaz. O time rossonero aproveitou uma de suas primeiras oportunidades criadas. Aos 25 minutos, Juan Musso tentou afastar o perigo, após bola cruzada para dentro da área, mas jogou contra o próprio gol.

O lance infeliz acabou desanimando a Atalanta, que passou a assistir o Milan jogar. O time mandante, no entanto, também não se empolgou e apenas administrou o resultado. É bem verdade que arriscou alguns cruzamentos para dentro da área rival, mas sem muito perigo.

O panorama do segundo tempo foi o mesmo. A partida estava sem muitas emoções, o que fez com que o Milan apostasse na entrada do sueco Zlatan Ibrahimovic. O atacante passou a incomodar a defesa adversária, que fazia o que era possível para anular os pontos fortes do time rossonero.

O Milan, no entanto, conseguiu confirmar a vitória aos 41 minutos. O brasileiro Junior Messias recebeu ótima assistência do português Rafael Leão. Na entrada da área, acertou uma linda cavadinha para encobrir o goleiro e decretar a vitória por 2 a 0 no San Siro.

Ainda neste domingo, o Salernitana (16º) venceu o Monza (11º) por 3 a 0, enquanto Udinese (9º) e Spezia (17º) ficaram no empate por 2 a 2.