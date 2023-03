O Juventude anunciou o retorno de Pintado para o comando do time na sequência da temporada, que tem a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico chega para sua segunda passagem pelo clube gaúcho, pois já esteve à frente do Juventude em 2020. Antes, o técnico era Celso Roth, que pediu demissão no fim de fevereiro.

Pintado estava na Inter de Limeira pela disputa do Paulistão. Além do treinador, o auxiliar Fabinho Félix e o preparador físico Luís Fernando Goulart fazem parte da nova comissão técnica do Juventude.

Pintado comandou o Juventude em 2020, quando conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na época, o time se classificou em terceiro lugar da tabela, com 61 pontos em 38 rodadas. Ainda na passagem, Pintado levou o Juventude até as oitavas de final da Copa do Brasil.

Com o Campeonato Gaúcho e as competições nacionais, Pintado soma 46 partidas pelo Juventude, sendo 20 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

Na carreira, o técnico acumula passagens por times como Ferroviária-SP, Chapecoense-SC e Cuiabá-MT. Nesta temporada, Pintado não se classificou à segunda fase do Paulistão com a Inter de Limeira.

Sob o comando de Celso Roth, o Juventude não correspondeu às expectativas e foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, quando perdeu para o São Luiz-RS. Na disputa do Campeonato Gaúcho, o time também não se classificou à segunda fase.

Agora, o Juventude se prepara para a Série B do Campeonato Brasileiro. A competição nacional começa no dia 14 de abril e termina dia 25 de novembro. O Juventude estreia contra o Botafogo-SP.