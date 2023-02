A distância para a faixa de classificação às principais competições internacionais ainda é grande, mas a Juventus não desistiu do sonho de vaga, mesmo punida com 15 pontos por causa de fraude fiscal. Neste domingo, os comandados de Massimiliano Allegri fizeram 2 a 0 no Spezia, fora de casa, somando o terceiro triunfo seguido no Campeonato Italiano e subindo para a sétima colocação.

Apenas os quatro melhores vão para a Liga dos Campeões, enquanto quinto e sexto disputam a Liga Europa. Com o triunfo fora de casa, a Juventus chegou à faixa de prêmio de consolação, já que hoje estaria na Copa Conferência. Ganhando posições nas últimas rodadas, agora a equipe terá tarefa mais complicada, já que os próximos oponentes estão com pelo menos nove pontos a mais.

Com obrigação de escalar a tabela do Italiano, a Juventus entrou em campo neste domingo para provar que é ofensiva e em busca do terceiro triunfo seguido. O técnico Massimiliano Allegri se irritou após empate com o Nantes, na quinta-feira, pelas oitavas da Liga Europa, ao ser questionado se sua equipe jogava apenas para ganhar de 1 a 0 – abriu a vantagem e recuou, levando o 1 a 1 no fim – e garantiu que seu time “atua para frente, sempre.”

Na casa do Spezia, com escalação mesclada justamente mirando a volta contra o Nantes, quinta-feira, na França, a Juventus demorou a chegar no ataque. A primeira vez foi em cabeçada de Danilo, aos 25 minutos, para fora.

Em uma saída de jogo errada dos donos da casa, Moise Kean abriu o marcador, mesmo errando a finalização após preciso cruzamento de Kostic. Depois do gol, a equipe contrariou as palavras de seu comandante e recuou, quase sofrendo o empate em dois cruzamentos.

Allegri tirou Cuadrado e Paredes no intervalo também para um descanso de olho na Liga Europa. A confiança do técnico estava em cima da defesa, diante de um time que não havia marcado gols nas últimas três partidas no estádio Alberto Picco. Acabou atraindo ainda mais o Spezia, que começou a etapa no ataque e ameaçando o empate, sobretudo nos cruzamentos, a especialidade da frágil equipe.

Percebendo que estava sob perigoso, o treinador lançou o argentino Di María. E foi o campeão mundial o responsável por tranquilizar a situação da Juventus. O meia recebeu do brasileiro Danilo e bateu cruzado, de fora da área, para ampliar. Atrás, Perin fez boa defesa para evitar a reação e a festa pelo triunfo foi grande.

Ainda neste domingo, a Atalanta fez 2 a 1 no Lecce, Fiorentina e Empoli empataram por 1 a 1, e a Salernitana levou 2 a 0 da Lazio em seus domínios.