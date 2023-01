A zebra que assombrou o Napoli na Copa da Itália não se fez presente na rodada desta quinta-feira. Dois dias após o atual líder do Campeonato Italiano ser surpreendido e eliminado pela Cremonese, Juventus, após levar um susto, Lazio e Atalanta confirmaram o favoritismo e avançaram às quartas de final.

Maior vencedora da competição, a Juventus fez 2 a 1 diante do Monza, em jogo no qual sofreu mais que o esperado, mesmo atuando em Turim. A equipe abriu o placar logo aos 8 minutos, com Moise Kean, mas viu Valoti deixar tudo igual ainda na primeira etapa.

Na fase final, Kean voltou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou, com auxílio do VAR. A partida já estava em sua reta final quando o brasileiro Alessandro serviu Chiesa, que definiu a classificação.

Sonhando em voltar a festejar títulos, a Juventus terá pela frente, nas quartas de final, a Lazio, que foi econômica na vitória sobre o Bologna, por 1 a 0. O gol foi do brasileiro Felipe Anderson, servido pelo espanhol Pedro. O duelo está agendado para 2 de fevereiro, em Roma.

Roma x Cremonese e Fiorentina x Torino, ambos no dia 1º de fevereiro, já estavam definidos. A Internazionale vai receber a Atalanta, que não tomou conhecimento do Spezia, goleando por 5 a 2. Lookman fez duas vezes, Hateboer, Hojlund e Ampadu (contra), definiram a classificação, com Ekdal e Daniele Verde descontando. O confronto abrirá às quartas, dia 31 de janeiro.