Em meio à suspeitas sobre fraudes financeiras em sua gestão, a Juventus oficializou nesta quarta-feira seu novo presidente. Trata-se do auditor Gianluca Ferrero, de 60 anos. Formado em economia e comércio, ele assumiu suas funções no comando do clube de Turim ao lado de Maurizio Scanavino, novo CEO da Juventus.

“Meu primeiro pensamento como presidente vai para os torcedores deste time, torcedores que sempre foram sua força e seu coração. Na reunião, mas também anteriormente, tive a oportunidade de conhecer e conversar com alguns deles e encontrá-los cheios de dúvidas e medo, preocupados com o futuro do nosso clube e equipe”, afirmou Ferrero.

“Eu quero ser muito claro. Quando assumi este compromisso, o assumi com a ideia de dar o meu melhor. Juntamente com o Conselho de Administração eleito hoje e o novo CEO, trabalharemos para construir um futuro para a Juventus que seja digno de seu passado, um passado glorioso de 125 anos que levou este clube à glória esportiva e o fez tornar-se o mais forte clube de futebol italiano”, declarou o novo presidente.

Ferrero vai ocupar o lugar de Andrea Agnelli, membro da família que é proprietária do clube. Ele e sua diretoria renunciaram no fim de novembro devido a uma investigação que apura supostas fraudes contábeis na gestão da Juventus. O caso é investigado pelo Ministério Público da Itália.

“Hoje é um dia especial, porque não posso e não quero esconder as emoções que estão passando por mim e por todos nós. Um capítulo na história da Juventus está chegando ao fim. Um capítulo para Pavel e para mim que durou quase 13 anos. Um capítulo que estamos achando difícil de ler e reler neste momento”, declarou Agnelli, em referência ao ex-jogador Pavel Nedvev, que participava da diretoria do clube de Turim.